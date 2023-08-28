Победные новости 551-го дня войны: успехи ВСУ в контрнаступлении на юге и удар ГУР по кадыровцам в Энергодаре

"Снарядный голод" окупантов на юге Украины становится привычным явлением

Наталья Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1-го ранга, отметила, что 27 августа на юге ликвидировано три вражеских пункта боеснабжения, что существенно отражается на снарядовом состоянии противника

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"На юге продолжается работа Сил обороны. Преимущественно нами ведется контрбатарейная работа, которая достаточно результативна. За прошедшие сутки мы отминусовали еще 34 оккупанта, 5 крупнокалиберных пушек, 3 станции радиолокационной и радиоэлектронной борьбы. Также ликвидированы три пункта боеснабжения, что существенно отражается на снарядном состоянии противника.То есть снарядный голод для врага уже становится привычным, несмотря на то, что накануне за несколько дней оккупанты подтянули определенные запасы. Захватчики рассредоточили свои запасы по левобережью, сейчас время от времени пытаются подвозить снаряды на те позиции, где в них нуждаются ", – сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины."

Минобороны официально подтвердило освобождение села Роботино в Запорожской области

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении.

Об этом она сообщила при включении из Military Media Center.

"Роботино освобождено и дальше наши войска двигаются юго-восточнее этого населенного пункта", - сказала Маляр.

Заместитель министра обороны также отметила, что ВСУ продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретуватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Украинский документальный фильм о войне "Мы не угаснем" получил награду на международном фестивале MakeDox

Лента украинского режиссера Алисы Коваленко "Мы не угаснем" о становлении личности во время войны получила специальное отличие "Onion Award" на 14-м международном фестивале документального кино MakeDox.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

Как пишет пресс-служба Госкино, сюжет фильма "Мы не угаснем" основан на показе истории взросления подростков с востока Украины на фоне войны и их чрезвычайного путешествия к вершинам Гималайских гор.

"Несмотря на мрачную реальность вокруг, Андрей, Руслан, Илья, Лиза и Лера мечтают, ищут приключений, протестуют и борются с серостью и скукой. Пока мир вокруг них приходит в упадок, шахты закрываются, угроза эскалации войны растет, они не сдаются и пытаются идти по зову своих мечтаний", - рассказали в агентстве.

MakeDox – это международный фестиваль документального кино, который проводится ежегодно в Скопье, Македония. Фестиваль стал важной платформой для презентации интереснейших и инновационных документальных фильмов, а также для содействия обмену опытом и созданию связей между документалистами, кинематографическими профессионалами и зрителями. В этом году он проходил с 17 по 24 августа.

В Минобороны поделились успехами введенного в эксплуатацию украинского дрона - "Великий Бандерик"

Введенный в эксплуатацию в апреле беспилотник отечественного производства "Великий Бандерик" демонстрирует успехи на фронте, в частности, может работать в любую погоду.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц.

Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Его определяющими характеристиками являются:

наличие 8 мощных моторов, обеспечивающих его надежную работу;

мультифункциональная система сброса – точная доставка различных типов боеприпасов;

удаленное управление из любой точки мира – обеспечивается универсальной наземной станцией.

Кроме того, дрон способен нести нагрузку до 31,5 кг и готов к различным задачам.

"Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне", - рассказали в Минобороны.

Украина может получить от Греции десятки танков Leopard 1

Об этом сообщает греческий портал Flight.

С соответствующим предложением выступила Германия – Берлин хочет, чтобы Греция поставила ВСУ примерно 100 танков Leopard.

В то же время греческие вооруженные силы получат модернизированные танки из итальянских запасов по принципу «один к одному». Все машины пройдут капитальный ремонт, получат новую систему управления огнем и тепловизионные прицелы.

Во временно оккупированном Энергодаре ГУР нанесло удар по казарме кадыровцев

Об этом сообщает ГУР.

28 августа во временно оккупированном Энергодаре раздался очередной взрыв. В результате операции местного движения сопротивления, координированного ГУР МО Украины, пострадала импровизированная казарма подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1". После оккупации города кадыровцы захватили и переоборудовали для своих нужд здание по ул. Строителей, 46, где раньше находилось местное отделение одного из украинских банков.

В 9:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав окупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Уточняется информация о количестве убитых и раненых кадыровцев.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. В настоящее время в Энергодаре идут проверки и ограничен доступ к сети Интернет.

Авиация Украины нанесла 8 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 по пункту управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство на огневой позиции противника.