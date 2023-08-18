Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 541-го дня войны: США согласовали передачу F-16, ВСУ на Бахмутском направлении почти уничтожили подразделение "Шторм-Z"
Обзор

Победные новости 541-го дня войны: США согласовали передачу F-16, ВСУ на Бахмутском направлении почти уничтожили подразделение "Шторм-Z"

18 августа, 2023 пятница
20:00
Победа Украины

США одобрили передачу F-16 Данией и Нидерландами Украине, а ВСУ на Бахмутском направлении практически уничтожили российское подразделение "Шторм-Z"

США одобрили передачу истребителей F-16 по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо своим коллегам о том, что после учения пилотов США будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить передачу Украине истребителей. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

"То, что мы сделали на этой неделе, формализовано письмом госсекретаря Блинкена его коллегам в Европе, что после завершения этих учений Соединенные Штаты будут готовы по согласованию с Конгрессом одобрить передачу Украине самолетов F-16 третьей стороной", - сказал Салливан.

На Бахмутском направлении ВСУ разбили подразделение "Шторм Z"

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что на Бахмутском направлении из-за больших потерь подразделения "Шторм Z" оккупанты проводят ротацию личного состава

"Бахмутское направление. В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады сконцентрировано немало "элитных" родов войск РФ. В частности, регулярные войска РФ, подразделение "Ахмат" и "Эспаньол", состоящее из футбольных фанатов и националистов РФ. Именно эти подразделения сменили предыдущие, в том числе подразделения "Шторм Z". Подразделения оккупантов "Шторм Z" формально уже закончилиь на Бахмутском направлении. Закончились из-за хорошей работы Сил обороны", - рассказал Кудряшов.

Майор ВСУ добавил, что оккупанты пытаются проводить контратаки, но их действия безрезультатны

Минобороны Британии заключило три контракта на поставку ПВО для Украины

Минобороны Великобритании заключило три контракта на 115 миллионов долларов, которые позволят послать Украине средства противовоздушной обороны.

Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

система ППО IRIS-T

Фото: mil.in.ua/


Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе. Эта система разработана только двумя пользователями, ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности работы.

На фронт поступило 270 ударных дронов Vampire

В рамках государственной программы "Армия дронов" на фронт отправили 270 ударных БПЛА Vampir. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов. Это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов" , – сообщил Федоров.

Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. По словам Федорова, уже в ближайшее время украинцы увидят взрывные результаты работы этих "птичек" в отчетах ударных рот БПЛА.

Российские солдаты стали чаще сдаваться в плен.

За последние недели обменный фонд Украины увеличился более чем на 200 пленных россиян. Каждый пятый сдался украинским защитникам добровольно. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал на брифинге в Медиацентре Украины.

"В течение последних недель количество военнопленных в Украине выросло и выросло значительно", - заявил Юсов. По его словам, теперь возвращать украинских пленных будет легче, поскольку среди пленных россиян есть и офицерский состав, а не только рядовые.

"Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее. Из этой цифры каждый 5-й сдался добровольно", - сказал представитель ГУР и добавил, что ежедневно 3-5 российских окупантов сдаются в плен через программу "Хочу жить".

Новости
военные силы Украины
пленние
Война с Россией
Донетчина
безпілотник
ГУР
Бахмут
США
F-16
Военные новости
Великобритания
оружие для Украины
потери окуппантов
Читайте также:
Володимир Зеленський
17 августа, 2023 четверг
Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине
Олексій Арестович
17 августа, 2023 четверг
"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"
окупанти орки
18 августа, 2023 пятница
В батальоне боевиков "Восток" предложили России заморозить войну в Украине вдоль нынешней линии фронта, - ISW
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.97
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
18 августа
20:06
Россияне ударили по Пункту несокрушимости в Часовом Яру: ранены четверо гражданских
20:02
OPINION
"Завещание Петра" и англосаксы
19:49
Молдова
Санду: Молдова планирует помогать Украине с транзитом зерна
19:45
Тромбоциты способствуют омоложению мозга мышей подобно физическим упражнениям, - исследование
19:32
ВСУ уничтожили 2 российских пункта управления, а террористы пытались вернуть утраченные позиции в районе Урожайного, - Генштаб
19:30
На западе и севере грозовые дожди, температура воздуха до +36 °C: погода на выходные от Натальи Диденко
19:08
Анонс
УПЛ: расписание и результаты всех матчей 4-го тура чемпионата Украины по футболу
18:59
ОК "Юг" предупредило украинцев о возможных массированных ракетных ударах в День Независимости
18:52
Самому младшему ребенку был один день: в Британии медсестра убила 7 младенцев
18:41
В Киеве Цифровом обновили карту укрытий
18:38
Разведка: количество российских военнопленных в Украине значительно возросло, каждый пятый сдался добровольно
18:37
Эксклюзив
"У нас фактически доработаны не два пункта, а почти все": нардеп о выполнении Украиной 7 рекомендаций ЕС
18:35
В ночь на 19 августа сервисы ПриватБанка не будут работать
18:31
ГУР: Украина готова менять коллаборантов и гражданских россиян на политических заключенных РФ
18:22
Обновлено
В Энергодаре на совещании руководителей оккупационной полиции прогремел взрыв
18:16
В Дии более 10 тысяч молодых пар подали заявления о регистрации брака
18:04
Обновлено
НАПК выявило признаки незаконного обогащения и.о. мэра Запорожья более чем на 9 млн грн
18:03
OPINION
Не читайте западных газет
17:41
Украина и Румыния договорились усилить сотрудничество по транзиту украинской продукции
17:40
Итальянский клуб впервые прокомментировал информацию о трансфере Малиновского
17:36
США продлили временную защиту для украинских беженцев до весны 2025 года
17:35
Обзор
Еще раз о Джонни Деппе: что посмотреть на выходные
17:34
Эксклюзив
Лукашенко
Белорусский военный эксперт объяснил, как Лукашенко планирует защищаться от "интервенции" Запада и поглощения Россией
17:33
Использовал солдат на частной стройке: сообщено о подозрении военному офицеру
17:23
РФ запустила фейк, будто на Херсонщине расстреляли украинских бойцов, отказавшихся плыть на левый берег Днепра
17:20
Лисовый призвал не заставлять учащихся идти на первый урок, если они устали из-за ночных тревог
17:06
Обновлено
Нападение на замглавы ГНС: задержанным объявили подозрения
17:04
F-16
Салливан подтвердил согласие США на передачу Украине истребителей F-16 по окончании обучения украинских пилотов
16:57
Экс-футболист "Арсенала" объявил о завершении карьеры
16:49
СБУ объявила подозрение блоггеру, который на оккупированном Запорожье вербует агентов для ФСБ
16:41
Обновлено
С 9 августа из Купянского района Харьковщины эвакуировали 526 человек
16:35
Эксклюзив
Defense Express об ударах по врагу морскими и воздушными средствами: есть перспектива блокады флота РФ
16:30
"Шахтер" сообщил, где будет играть домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов
16:21
Главу ВВК в Киеве подозревают в продаже справок о непригодности призывников
16:16
Центрэнерго в новом отопительном сезоне привлечет 8 энергоблоков. На ТЭС строят защитные сооружения
16:16
Обновлено
Россияне ударили по Херсонщине: пострадала 17-летняя девушка и двое мужчин
16:07
Россия запретила въезд в страну ряду чиновников из Молдовы
16:00
OPINION
Некачественные турникеты на фронте. Командующая Медсил не выходит на связь
15:55
Врачам, зимующим в Антарктиде, рекомендуют удалить аппендикс. Причина
15:45
Кулеба обсудил реализацию Формулы мира с главой МИД Бахрейна
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV