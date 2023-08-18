США одобрили передачу истребителей F-16 по Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо своим коллегам о том, что после учения пилотов США будут готовы в консультации с Конгрессом утвердить передачу Украине истребителей. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

"То, что мы сделали на этой неделе, формализовано письмом госсекретаря Блинкена его коллегам в Европе, что после завершения этих учений Соединенные Штаты будут готовы по согласованию с Конгрессом одобрить передачу Украине самолетов F-16 третьей стороной", - сказал Салливан.

На Бахмутском направлении ВСУ разбили подразделение "Шторм Z"

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов в эфире телеканала "Еспресо" рассказал, что на Бахмутском направлении из-за больших потерь подразделения "Шторм Z" оккупанты проводят ротацию личного состава

"Бахмутское направление. В зоне ответственности 3-й отдельной штурмовой бригады сконцентрировано немало "элитных" родов войск РФ. В частности, регулярные войска РФ, подразделение "Ахмат" и "Эспаньол", состоящее из футбольных фанатов и националистов РФ. Именно эти подразделения сменили предыдущие, в том числе подразделения "Шторм Z". Подразделения оккупантов "Шторм Z" формально уже закончилиь на Бахмутском направлении. Закончились из-за хорошей работы Сил обороны", - рассказал Кудряшов.

Майор ВСУ добавил, что оккупанты пытаются проводить контратаки, но их действия безрезультатны

Минобороны Британии заключило три контракта на поставку ПВО для Украины

Минобороны Великобритании заключило три контракта на 115 миллионов долларов, которые позволят послать Украине средства противовоздушной обороны.

Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для выявления, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

Фото: mil.in.ua/



Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе. Эта система разработана только двумя пользователями, ее можно быстро разворачивать и перемещать для максимальной эффективности работы.

На фронт поступило 270 ударных дронов Vampire

В рамках государственной программы "Армия дронов" на фронт отправили 270 ударных БПЛА Vampir. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Отправляем на фронт более 270 ударных дронов Vampire от Армии дронов. Это коптеры украинского производства. Они могут нести до 15 кг полезной нагрузки. Военные будут применять их для уничтожения как бронированных автомобилей и танков, так и оборонных сооружений врага, фортификационных укреплений или складов боеприпасов" , – сообщил Федоров.

Каждый дрон оборудован тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. По словам Федорова, уже в ближайшее время украинцы увидят взрывные результаты работы этих "птичек" в отчетах ударных рот БПЛА.

Российские солдаты стали чаще сдаваться в плен.

За последние недели обменный фонд Украины увеличился более чем на 200 пленных россиян. Каждый пятый сдался украинским защитникам добровольно. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал на брифинге в Медиацентре Украины.

"В течение последних недель количество военнопленных в Украине выросло и выросло значительно", - заявил Юсов. По его словам, теперь возвращать украинских пленных будет легче, поскольку среди пленных россиян есть и офицерский состав, а не только рядовые.

"Это значит, что возвращать наших будет легче и активнее. Из этой цифры каждый 5-й сдался добровольно", - сказал представитель ГУР и добавил, что ежедневно 3-5 российских окупантов сдаются в плен через программу "Хочу жить".