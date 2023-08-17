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Обзор

Победные новости 540 дня войны: уничтожение командного пункта врага в Соледаре, ликвидация двух Ка-52 за одно утро и новые системы ПВО от Германии

Зиновия Воронович
17 августа, 2023 четверг
20:00
Победа Украины

ВСУ "умной" бомбой уничтожили командный пункт россиян в Соледаре, вблизи Бахмута и на Запорожье сбили ударные вертолеты, а Германия передала две дополнительные системы ПВО

Украина все ближе к получению истребителей F-16

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине. Об этом сообщает норвежское издание Dagsavisen со ссылкой на заявление Столтенберга.

Столтенберг подчеркнул, что предоставлять Украине современные истребители в настоящее время целесообразно.

"Это вполне возможно. Мы договорились начать подготовку пилотов. Но это отдельное решение, которое нужно, прежде чем мы поставим современные истребители. Мы встали на шаг ближе к предоставлению такого оружия, но позже", - ответил генеральный секретарь.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас над вопросом по F-16 очень активно работают и предположил, что "в скором времени будут хорошие новости".

"Пилоты из тренировок вернутся и самолеты тоже прибудут – это будет синхронизированный процесс. На этой неделе – три дня у президента ежедневно совещания и разговоры о ускорении этого процесса и скажу дипломатично: я думаю, скоро будут хорошие новости", – коротко сказал он.

Германия передала еще две системы ПВО IRIS-T

17 августа Украина получила очередной пакет военной помощи от Германии, в который вошли пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч дымовых боеприпасов. Об этом говорится на сайте германского правительства.

В общем, в пакет вошли 2 пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS, 4539 дымовых боеприпасов 155-мм калибра (ранее страна уже передала 12 460 таких снарядов) и 10 наземных смотровых радаров GO12 - раньше. Кроме этого, в новом пакете 4 седельных тягача 8x8 HX81 и 4 полуприцепа (дополнительно к уже предоставленным 38 и 33 соответственно) и 8 погрузчиков на 15 тонн (ранее 26).

ВСУ за одно утро уничтожили два российских ударных вертолета К-52

Утром 17 августа Вооруженные Силы Украины уничтожили российские вертолеты Ка-52 в Донецкой и Запорожье.

"Утро воинов 47 отдельной механизированной бригады началось с уничтожения российского вертолета Ка-52 в районе Роботино, что на Запорожье. Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор", Один пуск из ПЗРК - цель уничтожена", – говорится в сообщении 47-й отдельной механизированной бригады в фейсбуке.

Російський Ка-52

Фото: Генштаб ВСУ


На счету бойцов этой бригады это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52. Стоимость одного такого – $16 млн.

Еще об одном сбитом Ка-52 сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Минус один рашистский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении! Спасибо подразделению ЗРВ Воздушных сил за успешную боевую работу! Итого – к победе!" – написал он.

Россия может остаться без международной гражданской авиации

Осенью 2023 года Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

Канал SITA называют "авиационным SWIFT", ведь сервис является традиционным и распространенным инструментом в мировой гражданской авиации для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.

После отключения от канала, осейские перевозчики не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов. В свою очередь, иностранные перевозчики останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов.

ВСУ уничтожили командный пункт врага в Соледаре

Военные 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского помогли ликвидировать командный пункт врага в Соледаре Донецкой области.

"В Соледаре оккупанты спрятали среди жилых домов командный пункт. Но сообразительные аэроразведчики 30 ОМБр "Команда дряблого" обнаружили скрытого врага и скорректировали туда сброс управляемой авиационной бомбы. Точный прилет - и от КП осталась только воронка", - сообщает.

В то же время издание "Военный курьер" сообщает, что командный пункт россиян в Соледаре Донецкой области уничтожили высокоточной авиабомбой JDAM: штаб окупантов обнаружили аэроразведчики 30-й ОМБр и передали координаты передали Воздушным силам ВСУ.

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