В Румынии будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом Иоганнис заявил в речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.

По его словам, в Румынии откроют региональный учебный центр, который будет готовить не только украинских, но и пилотов стран-участниц НАТО.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского союза и будем принимать будущий региональный учебный центр подготовки пилотов F-16, который будет служить как румынским, так и украинским пилотам, а также пилотам из стран-членов Альянса", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Румыния продолжит оказывать необходимую поддержку Украине "в ее борьбе за мир и свободу". В частности, страна будет координировать в рамках ЕС усилия по преодолению последствий российского вторжения и будет выступать за продолжение помощи Украине.

ВСУ освободили Урожайное на Донетчине

Украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом 16 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт Урожайное, что на Донетчине", - пишут у себя на странице бойцы 35-й бригады.

Пять из шести больших десантных кораблей Черноморского флота РФ удалось вывести из строя

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны вывели из строя пять из шести больших десантных кораблей флота окупантов. Об этом сообщает LIGA.net. со ссылкой на спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука.

Первым первым был затоплен БДК "Саратов" в порту временно оккупированного Бердянска - Вооруженные Силы Украины ударили по нему 24 марта 2022 года. Также были повреждены десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", на них начался пожар.

БДК "Оленегорский горняк", пораженный морским дроном в порту Новороссийска 4 августа, стал четвертым судном, которое вывели из строя Силы обороны. Сейчас он находится на ремонте. Пятую цель Дмитрий Плетенчук пока не назвал.

135 млн от Еврокомиссии, которые должны были получить РФ и Беларусь, пойдут Украине и Молдове

Европейская комиссия перечислит Украине и Молдове 135 миллионов евро на программы по усилению международного сотрудничества, которые изначально предусматривались для России и Беларуси. Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

В 2021-2027 годах России и Беларуси планировали выделить средства по Инструменту соседства, развития и международного сотрудничества в рамках программы Interreg NEXT. Теперь эти средства будут направлены на реализацию таких же проектов в Украине и Молдове.

После полномасштабного российского вторжения в Украину и санкций ЕС Россию и Беларусь решили исключить из программы, а сотрудничество приостановить. Это привело к перераспределению 26 миллионов евро в поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Это решение таким же образом перераспределяет остаток финансирования за период 2021-2027 годов.

Благодаря подполью на ВОТ удалось накрыть группу вражеских солдат во время учений

Благодаря информации от подполья на временно оккупированной территории были уничтожены десятки окупантов, российская техника и военный объект врага. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Силы обороны нанесли прицельные удары по подразделениям противника, решившего провести учения на захваченных украинских землях. Потери среди личного состава российских оккупационных войск уточняются", - сообщают в Центре.