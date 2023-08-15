В Украине запустили две мощные газовые скважины

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, запустило в работу две высокодебитные скважины, суммарно дающие свыше 430 тыс. куб. м голубого топлива в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Мы ввели в эксплуатацию очередные скважины с высокими показателями, продолжая взятый курс на увеличение добычи газа в стране. Применение новейших геологических подходов, проектирование разработки месторождений на поздней стадии, повышение эффективности бурения и проведение сложных операций по интенсификации - это те составляющие, благодаря которым нам удается давать "вторую жизнь" старым активам", - отметил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

ВСУ уничтожили под Бахмутом "фанатский спецназ" врага

Вооруженным Силам Украины удалось отразить контратаку врага на Бахмутском направлении, и уничтожить при этом три вражеских танка последней модификации. Об этом в эфире марафона "Единые новости" сообщил пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин.

"Мы уничтожили (а это не так часто бывает, потому что они в основном пехотой пытаются штурмовать) три танка Т-90М крайней модификации, – рассказал Александр Бородин. – Мы также уничтожили роту пехоты. Это было такое редкое явление – так называемый фанатский спецназ "Эспаньол". Это, насколько я понимаю, фанаты ЦСКА. То есть это добробат. Они решили, что тоже смогут сделать добробат, но мотивации у них не хватило”.

С помощью дронов удалось поразить катер с оккупантами, танк и БМП.

ВСУ эффективно используют FPV-дроны для уничтожения вражеской техники. В Генштабе ВСУ обнародовали видео, как наш дрон преследует катер с оккупантами и наносит удар по нему.

"Аэроразведчики 73-го морского центра СПП им кошевого атамана Антина Головатого поразили FPV-дроном катер с российскими оккупантами", – сообщил Генштаб.

Тем временем волонтер Сергей Стерненко 15 августа обнародовал два видео. На одном дроне атакуют российскую БМП, на другом – танк.

Силы обороны преуспевают у Работино на Запорожском направлении

Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков в эфире телеканала "Еспресо" сообщил, что Силы обороны продолжают продвигаться и освобождают временно оккупированную территорию на Запорожском направлении.

"Самое главное - что наши военные продолжают дальше продвигаться на Запорожском направлении. У нас есть отдельные тактические успехи в районе Работино (село в Токмакской громаде в Запорожской области, - ред.). Также, как уже сообщали в Генштабе, Силы обороны имеют успехи возле Урожайного, которое находится на границе Запорожской и Донецкой областей. Поэтому можно констатировать, что наши военные день за днем двигаются и освобождают нашу территорию.

Депутат Запорожского облсовета добавил, что Силы обороны продолжают наносить удары по позициям оккупантов в Бердянске.

Успехи на Запорожье подтверждают также в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – сообщает Генштаб ВСУ.

Швеция предоставит Украине боеприпасы и запчасти к системам вооружения

Швеция готовит новый пакет военной помощи Украине, состоящий в основном из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения. Об этом сообщил 15 августа министр обороны Пол Йонсон.

Стоимость пакета составит 3,4 млрд крон (313,5 млн долларов).

"Мы должны подготовиться к тому факту, что это может быть долговременная война, и у нас также есть долгосрочная перспектива, чтобы мы могли долгосрочно поддерживать те платформы, которые мы присылаем в Украину", – сказал министр.

Новый пакет военной помощи станет 13-м пакетом помощи, который Швеция передаст Украине с начала войны.