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Обзор

Победные новости 537-го дня войны: ВСУ ударили по лагерю окупантов возле Мариуполя, а в районе Бахмута приземлили К-52

Зиновия Воронович
14 августа, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

14 августа ВСУ ударили по лагерю окупантов в одном из санаториев близ Мариуполя, а в районе Бахмута управляемой ракетой сбили ударный вертолет Ка-52

Украина получит от Rheinmetall беспилотную разведывательную авиасистему

Немецкий концерн Rheinmetall предоставит Украине беспилотную авиасистему Luna. В ее составе дроны, обладающие разведывательной способностью в несколько сотен километров. Об этом сообщают на сайте немецкого производителя оружия.

"Система LUNA NG уже наработала несколько тысяч часов полета и уже зарекомендовала себя в использовании иностранными заказчиками", – сообщили в Rheinmetall.

LUNA NG состоит из наземной станции управления с несколькими летательными аппаратами. Система также включает в себя стартовую катапульту, дополнительное оборудование защитной сетки для приземления и оборудование для быстрого ремонта. Дроны имеют время полета более двенадцати часов и радиус действия в несколько сот километров.

Заказ выполнен по заказу федерального правительства Германии.

Норвегия предоставит системы для борьбы с дронами

Kongsberg Defence&Aerospace заключила контракт на поставку в Украину новой системы борьбы с беспилотниками на 740 миллионов норвежских крон. Об этом сообщило правительство Норвегии.

"Мы видим результат хорошего сотрудничества Вооруженных Сил и промышленности, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизнь украинцев и важно для сопротивления Украины жестокой агрессивной войне России. Поддержка Запада абсолютно решающая для того, чтобы Украина смогла отразить брутальное вторжение России. Норвегия оказала большую поддержку Украине после вторжения, и правительство будет продолжать поддерживать столько, сколько это потребуется", – заявил министр обороны Королевства Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Система борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS финансируется Международным фондом для Украины (IFU), возглавляемым Великобританией и в котором Норвегия является донором.

Возле Бахмута ВСУ сбили вражеский вертолет

14 августа с рассветом на Бахмутском направлении ВСУ сбили российский вертолет. Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, приземлить вертолет удалось с помощью зенитной управляемой ракеты неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Російський Ка-52

Фото: Генштаб ВСУ


Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук уточнил тип сбитого вертолета – это ударный вертолет Ка-52 - один из самых современных вертолетов в российском арсенале. Его еще называют "аллигатором".

ВСУ нанесли удар по лагерю окупантов под Мариуполем

14 августа ВСУ нанесли удар по лагерю окупантов в пансионате "Волна", что неподалеку от Мариуполя. Сначала о попадании сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Хлопок. Последствия. На данный момент. Попадание в лагерь оккупантов в лагере "Волна". Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже", - написал он в телеграм-канале. Позже информацию об этом подтвердили и в ВСУ.

"Сегодня, около 11:00 Силы обороны Украины нанесли поражение по командному пункту войск РФ, расположенному в санатории "Волна" в селе Юрьевка вблизи временно оккупированного Мариуполя", - сообщили в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Роман Софии Андрухович выйдет в свет в одном из крупнейших издательств мира

Бестселлер "Амадока" украинской писательницы Софии Андрухович напечатают в одном из крупнейших в мире английском  издательстве Simon & Schuster (США).

Английский – тринадцатый язык, на котором увидит свет книга. С момента ее публикации в "Издательстве Старого Лева" в 2020 году права на издание были проданы в Чехию, Словакию, Австрию, Хорватию, Болгарию, Северную Македонию, Францию, Испанию, Норвегию, Швецию, Румынию и Данию, а теперь и США.

Амадока, Софія Андрухович

Фото: ВСЛ

 

"Это для меня большая честь - стать одной из авторов, произведение которой в англоязычном мире будет представлять такое уважаемое издательство как Simon&Schuster. Радуюсь, что роман "Амадока" заговорил к представителям издательства, растрогал их и заинтриговал, что он показался им важным и достойным внимания многих новых читателей, - делится автор Sophia Andrukhovych.- Роман сложный, но Украина - намного сложнее. Поэтому так нужно, чтобы о ней и ее истории рассказывали всеми возможными способами, которые говорят к чувствам и к разуму. Чрезвычайно важно, что у нас есть слушатели, готовые наконец-то слушать истории о людях из нашей части мира, сопереживать очарованиям и драмам, страдать от трагедий, плакать и смеяться от проявлений человеческого – узнавать новое о стране, которая до недавнего времени была так мало известна, но и узнавать в этих рассказах самих себя. Я очень благодарна издательству Simon&Schuster за их добрую веру в "Амадоку".

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