Победные новости 534-го дня войны: В ГУР намекнули на еще больше атак на Москву, а ВСУ на Таврическом фронте успешно продвигаются вперед
Коммунисту Петру Симоненко объявили подозрение, а на Таврическом направлении уничтожено 5 складов боеприпасов
Экс-лидеру коммунистов Симоненко объявили подозрение
СБУ сообщила о подозрении Петру Симоненко, бывшему народному депутату и лидеру запрещенной Коммунистической партии Украины, который во время временной оккупации Киевской области бежал в Россию.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
По данным следствия, когда Киевщину оккупировали российские войска, Симоненко просил высшее руководство России помочь ему бежать в нападающую страну. Для этого кремль приказал отправить в поселок Березовка Макаровского района, где жил экс-нардеп, группу спецназа РФ.
Симоненко лично встречал российских спецназовцев и разместил их в своем доме. С 4 по 8 марта 2022 года оккупанты сопровождали его и родственников через блокпосты в Беларусь.
Украина расторгла соглашение с Россией о работе железной дороги
В пятницу, 11 августа, было прекращено соглашение между Украиной и Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и советом министров - правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, заключенного 14 мая 1993 г. в Москве", - написал он.
В ГУР намекнули об увеличении количества атак на Москву
Жителям Москвы следует ждать новых нападений беспилотников. Поскольку противовоздушная оборона российской столицы не способна защитить ее граждан в условиях продолжающейся эскалации войны.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в Kyiv Post.
Юсов добавил, что количество ежедневных атак на российские города может увеличиться.
"Учитывая динамику последних месяцев, количество, географию и интенсивность, логично предположить увеличение количества ежедневных атак", - заявил он.
При этом Юсов отметил, что в ответных ударах Украины есть и "определенная справедливость".
"В результате преступной и геноцидной войны Путина против Украины украинцы лишены возможности пользоваться воздушным транспортом, самолеты и наши аэропорты не работают или разрушены. Сегодня москвичи могут почувствовать нечто подобное", - подчеркнул он.
ВСУ успешно продвигаются на Таврическом направлении
Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 257 военных (погибшие – 49, раненые – 208).
Уничтожены 16 единиц военной техники противника.
В частности, 4 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 1 БпЛА, 5 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.
Также были уничтожены 5 складов боеприпасов.
Около 900 украинских морпехов завершили обучение в Британии
Около 900 украинских морских пехотинцев завершили шестимесячный курс обучения в Великобритании: среди навыков - десантные морские операции на малых катерах и пляжные рейды.
Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства Великобритании.
Это первая программа морской десантной подготовки, которую Британия проводит для Украины. Британский премьер Риши Сунак анонсировал ее еще в феврале во время визита Владимира Зеленского в Лондон.
Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "Стрела"
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, украинские защитники уничтожили четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.
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