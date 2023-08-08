Украина до конца года получит $240 млн на нужды гуманитарного разминирования

Об этом Укринформу рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Свириденко наспомнила, что, как отмечается в отчете Всемирного банка, для нужд гуманитарного разминирования Украине понадобится более 37,5 миллиарда долларов, Украина уже имеет подтверждение от партнеров, что до конца года получит почти 244 миллиона долларов на нужды гуманитарного разминирования.

Украинские войска могут прорваться через оборону России до зимы

Так считает заместитель начальника генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Март Вендль.

Об этом информирует ETV.

"Важно отметить, что Украина способна использовать все свои средства лучше, точнее, чем россияне, потому что они имеют боевую разведку в относительно хорошем состоянии и поэтому позволяют наиболее эффективно использовать войска. Поэтому все эти удары вглубь служат одной цели и изолируют войска на поле боя от боеприпасов, бутербродов, чего угодно. Это, конечно, помогает ситуации", – сказал полковник о превосходстве в дальнобойной артиллерии ВСУ и точности ударов.

По мнению Вендла, до наступления зимы Украина может двигаться вперед, но многое зависит и от действий России, шаги которой не предсказуемы.

"Но понятно, что 1000-километровая линия фронта защищена неравномерно, поэтому Украина, если ей удастся обнаружить пробелы в обороне, быть лучше обучена тактике небольших подразделений, а также иметь более точную огневую мощь и лучшую разведывательную информацию, безусловно, имеет шанс", – добавил Вендла.

ГУР в зоне боевых действий тестирует новый украинский беспилотник SpyGun

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.

Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления.

В ГУР добавили, что благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ дрон-разведчик способен работать на дальности до 50 км.

Великобритания ввела новые санкции против лиц и компаний, поддерживающих полномасштабное вторжение РФ в Украину

Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.

Так, под санкции попали две турецкие компании Turkik Union и Azu International. Они помогали в экспорте в РФ микроэлектроники, которая важна для военной деятельности России в Украине. Также в санкционном списке оказалась компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, расположенная в Дубае: она играла роль в поставке дронов и компонентов для них в Россию.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против гражданина Словакии Ашота Мкртычева, принимавшего участие в попытке заключить соглашения по оружию между Северной Кореей и Россией. Также в санкционный пакет попал гражданин Швейцарии Ансельм Оскар Шмуки за роль в российском секторе финуслуг, в частности он выступал главой московского офиса DuLac Capital Ltd.

В заявлении добавляют, что под санкции также попали физические и юридические лица из Ирана, которые были вовлечены в исследование, разработку и производство беспилотников для Корпуса стражей Исламской революции. Оказались в санкционном списке и белорусские оборонные компании, связанные с производством военной техники для белорусского режима. Это, по словам правительства Великобритании, напрямую способствовало незаконному вторжению в Украину.

ВСУ на Таврическом направлении зашли на первую линию обороны россиян

Об этом сообщает заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

"Мы уже зашли на первую линию окупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации", - рассказал Кузьмин.

ВСУ форсировали Днепр в Херсонской области и высадились на левом берегу

Об этом сообщает корреспондент издания Bild Юлиан Репке.

"Украинские спецподразделения произвели высадку на левом берегу Днепра, к западу от Козачьих Лагерей", - говорится в сообщении корреспондента.