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Обзор

Победные новости 530-го дня войны: бойцы ГУР на Херсонщине уничтожили подразделение россиян, а домой из плена вернулись 22 украинских военных

7 августа, 2023 понедельник
19:00
Победа Украины

Генштаб отчитывается более чем о 250 тысячах ликвидированных окупантов. Тем временем домой из российского плена вернулись еще 22 украинских воина

Потери РФ в войне пересекли отметку в 250 тыс. солдат

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение 6 августа Россия потеряла в Украине 540 военных, 18 крылатых ракет и 28 дронов. На фронте произошло 50 боеприкосновений.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 250 240 (+540) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4244 (+7)
  • боевых бронированных машин ‒ 8270 (+8)
  • артиллерийских систем – 4977 (+12)
  • РСЗО – 709 (+4)
  • средств ПВО ‒ 467 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 311 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4154 (+28)
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7451 (+10)
  • специальной техники ‒ 735 (+1)

Спецназовцы ГУР уничтожили подразделение россиян в Херсонской области

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ходе операции на временно оккупированном левобережье Днепра в Херсонской области уничтожили ракетное подразделение российской армии.

Об этом сообщили в пресс-центре ГУР.

"Спецназовцы ГУР МО Украины проводят успешные операции на левобережье Херсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь временно оккупированных территорий и продолжают наносить урон врагу.

Так, благодаря их действиям уничтожено одно из подразделений российских ракетных войск специального назначения.

В Бундестаге достигли консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил нардеп от "Слуги Народа", заместитель председателя комитета по нацбезопасности и обороне Егор Чернев.

По его словам, этими ракетами можно поражать вражеские цели на юге временно оккупированного Крыма.

"Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Эти ракеты бьют на 500 км и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма", - написал политик.

Он подчеркнул, что это решение является результатом продолжительной работы с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки.

Домой вернулись еще 22 украинских военнопленных

Об этом информирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

На фото: обміняні військовополонені

Фото: Андрей Ермак

"Сегодня вернули домой из плена еще 22 украинских воинов. Они участвовали в боях по разным направлениям, среди освобожденных есть раненые", – говорится в заявлении.

Сообщается, что Украина вернула двух пленных офицеров, а также военнослужащих рядового и сержантского состава.

Это бойцы Вооруженных Сил Украины. Самому старшему исполнилось 54 года, а самому младшему – 23 года.

Авиация Украины нанесла 9 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и одну радиолокационную станцию противника.

Германия
военные силы Украины
пленние
Война с Россией
ГУР
потери окуппантов
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