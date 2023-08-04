Возле Новороссийска подбили большой десантный корабль

4 августа минобороны России сообщило об атаке морских дронов на их военно-морскую базу и о том, что пострадавших и разрушений нет. Однако позже в сети стали публиковать фото и видео подбитого российского десантного корабля "Оленегорский горняк". Появилось и видео с надводного дрона, атаковавшего судно.

"Взрывчатка весом 450 кг нанесла значительные повреждения вражескому десантному кораблю. Можно прогнозировать, что по меньшей мере полгода - год он может провести в доке (сооружение для хранения и ремонта, - ред.), если доплывет", - заявил директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что они не имеют отношения к инциденту в Новороссийске.

В Федосии "хлопок" в районе нефтяного депо

В Крыму продолжается жаркий сезон. Ночью 4 августа прилетело в Феодосию, где расположено нефтяное депо россиян, в котором могут держать огромные запасы для своего Черноморского флота. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорит, что "хлопок" там будет расцветать и дальше.

"Понятно, что они будут защищать это направление. И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами – это очень важный компонент боевой готовности. И поэтому "хлопок" будет цвести. И это неизбежно", – сказала Гуменюк.

В Украину поступили кассетные боеприпасы и дополнительные "байрактары" из Турции

Турция доставила в Украину партию военной техники и вооружения, сообщает "Фокус" со ссылкой на аналитический портал Oryx.

В частности, в Украину уже доставлены дополнительные Bayraktar TB2 и 60-мм минометы и 155-мм кассетные снаряды DPICM.

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Также есть договоренность о поставках бронетранспортеров и 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов M2, однако информация об их поставке требует уточнения.

"Большая часть вооружения была продана Украине с большими скидками, а не подарена", - сообщили аналитики.

Изобретатель из Славянска разработал носилки, которые не нужно нести

Один из батальонов 125-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВС Украины начал использовать носилки для эвакуации раненых, которые не нужно нести. А разработал их изобретатель из Славянска, который до войны создавал игрушечные машинки на радиоуправлении, сообщает "Армия. Информ".

Носилки имеют гусеницы, поэтому могут ехать по бездорожью, а пульт работает с расстояния до 100 метров. Их грузоподъемность – 150 кг. В батальоне говорят, что благодаря носилкам эвакуационную группу можно уменьшить с семи человек до трех, которые могут двигаться на расстоянии друг от друга. Таким образом, они становятся менее заметны для вражеской аэроразведки.

Львовские терроборонцы ждут еще три единицы таких носилок. Использовать их планируют не только для эвакуации раненых с поля боя, но и для доставки на передовую боекомплекта и воды.

Китай подтвердил участие в обсуждении украинской Формулы мира

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна примет участие в обсуждении украинской Формулы мира во время встречи, которая состоится в Джидде (Саудовская Аравия). Такое сообщение появилось на сайте МИД Китая.

"Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал официальное сообщение Китая об участии во встрече по восстановлению мира в Саудовской Аравии исторической победой.

"Это историческая победа. Революции не будет по содержанию (китайский представитель выскажет свою позицию). Но в России из-за самого факта присутствия представителя Китая на форуме просто сорвет крышу", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии LB.UA.