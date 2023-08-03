Спецподразделение ГУР получило беспилотные самолеты-бомберы

Бойцы Главного управления разведки Минобороны получили беспилотные самолеты-бомберы, которые могут поражать врага на расстоянии 70 км. Об этом сообщает Главное управление разведки.

"Волонтер Сергей Стерненко и подписчики его каналов собрали 19,25 млн гривен и закупили на эти деньги производство беспилотных самолетов-бомберов ― их уже передали для спецподразделения БпЛА Главного управления разведки Министерства обороны Украины, – сообщают в ГУР. – Такие самолеты-бомберы способны наводить ужас на российских окупантов на расстоянии до 70 километров".

На Мелитопольском направлении Силы обороны продвинулись на 650 м

Подразделения одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии продвинулись около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, на Мелитопольском направлении гвардейцы продолжали наступательные действия в составе ударных группировок Сил обороны.

"На Марьинском и Бердянском направлениях определенные силы и средства Нацгвардии удерживают рубежи обороны. На Купянском направлении силы и средства Нацгвардии надежно удерживают занимаемые рубежи, а подразделения специального назначения продолжают ведение аэроразведки", – говорится в сообщении.

Также, по данным Клименко, в приграничных районах Сумщины нацгвардейцы осуществляют меры с целью заблаговременного разоблачения намерений враждебных ДРГ и недопущения их деятельности на территории Украины.

С месторождения на Закарпатье добыли первую соль

Из Тереблянского соляного месторождения в Тячевском районе на Закарпатье удалось добыть первую соль. Об этом сообщил глава военной обладминистрации Виктор Мыкита, передавший первые образцы Владимиру Зеленскому во время его визита на Закарпатье.

Фото: Виктор Мыкита/ facebook



«Это событие имеет колоссальное значение для продовольственной безопасности страны и экономического развития нашего региона. заявил Виктор Мыкита.

В оккупированном Токмаке взрывы на складе боеприпасов оккупантов

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 3 августа раздавались взрывы. В телеграм-каналах сообщили о "прилете" по военным складам вражеской армии. О взрывах с детонацией сообщил также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Токмак. Привет. Говорят по детонации, склад с припасами сильно устал. Хорошие новости", – сообщил Андрющенко.

МУС может выдать новые ордера на арест Путина

Глава Международного уголовного суда Петр Гофманский предполагает , что прокурор МУС может выдать новые ордера на арест президента России Владимира Путина.

"Прокурор четко заявил, что он активно занимается новыми расследованиями в Украине, равно как и в других странах, и мы ожидаем, что будет больше действий по этому поводу", - говорит Гофманский.

По словам главы МУС, одной из причин новых ордеров на арест Путина может быть дело о военных преступлениях ЧВК Вагнера. Статус этой группы с точки зрения закона в России еще остается неопределенным.

Одно из доказательств прямых связей российских властей с боевиками ЧВК Вагнера предоставил недавно сам Путин. Он признал, что Москва с мая 2022 по май 2023 гг. полностью финансировала наемников, потратив на них около 1 миллиарда долларов из бюджета.

По мнению экспертов по международному праву, это заявление Путина облегчит работу международных судов по преследованию российского руководства за преступления, совершенные вагнеровцами.