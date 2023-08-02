В Украине сертифицировали собственную машину для разминирования

В Украине сертифицировали первую отечественную машину для подготовки к разминированию почвы, сообщает Министерство экономики.

"Разработка харьковских производителей – машина для подготовки почвы к разминированию прошла соответствующую сертификацию. Компания-производитель уже получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющую наладить ее производство и использовать для разминирования территорий", – говорится в сообщении министерства.

Украинская разработка имеет несколько преимуществ перед зарубежными машинами: простота конструкции и невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины.

"Хлопок" в районе военной авиабазы в Крыму

2 августа в районе поселка Гвардейское в оккупированном Крыму раздались взрывы. Аналитики Defense Express считают, что на этот раз попали во "вкусную цель".

"По звуку полета объекта, скорее всего, речь идет о крылатой ракете, которая проходит на довольно низкой высоте. Более того, слышна повторная детонация сразу после взрыва ракеты. Конечно на основе этого крайне сложно делать точные предположения, но пока всем условиям отвечает Storm Shadow. Но интересно то, что на видео вообще не слышно и не видно работы российских средств противовоздушной обороны", – говорят в Defense Express.

Цель для ракетного удара была выбрана максимально интересная, поскольку речь идет о районе населенного пункта Гвардейское, где находится авиабаза, на которой штатно размещается 37-й смешанный авиаполк "ВКС" РФ на самолетах Су-24 и Су-25.

"Сейчас РФ может держать на этом аэродроме гораздо большие силы. При этом по этой авиабазе время от времени активно "прилетает", а первый удар по ней был нанесен еще в августе прошлого года. Но скорее всего именно этот удар может быть максимально эффективным, как раз из-за использования совершенных средств", – говорят аналитики.

Силы обороны истребляют врага на Таврическом направлении

Силы обороны удачно уничтожают неприятеля на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Таврическое направление. Подразделения Сил обороны продолжают уничтожать живую силу и технику врага. За сутки враг потерял 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ТОС-1А "Сонцепек", один БП единиц автомобильной, также было уничтожено 10 складов боеприпасов и один склад ГСМ противника.

Фото: Генштаб ВСУ

Около ста БТР от Болгарии могут поступить уже в сентябре

21 июля парламент Болгарии одобрил предоставление Украине около 100 болгарских бронетранспортеров. А уже в сентябре эта техника может поступить в Украину. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на депутата парламента Болгарии Ивайло Мирчева.

По словам болгарского депутата, в начале сентября болгарский парламент должен окончательно ратифицировать передачу ВСУ 100 БТРов, после чего техника будет отправлена в Украину.

ВСУ взяли на вооружение 10-ю модель FPV-дрона

Вооруженные силы Украины официально взяли на вооружение уже 10-ю модель дрона. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Имеем небольшой юбилей. Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится на эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Убедительные ТТХ (тактико-технические характеристики, - ред.) и новый масштаб производства. Главное – сохраненные жизни наших воинов" , – подписал фото Резников.

Комиссия при Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Министерства обороны Украины завершила необходимые процедуры.

"Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", – добавил Резников. .

По словам министра, за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение и эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов – разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория. Все они тестируются на поле боя нашими военными и модернизируются. Впоследствии состоится унификация.