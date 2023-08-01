Победные новости 524 дня войны: после атаки дронов с российского судна эвакуировали раненых, а Украина наладила производство особого беспилотника "Рубака"

Украина получила от Словакии гаубицы Zuzana 2

1 августа Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2, производство которых профинансировали Дания, Норвегия и Германия, сообщил премьер-министр Словакии Людовит Одор в Twitter.

"Помощь Украине представляет совместные усилия для длительного мира, уважения свобод и ценностей. Спасибо Германии, Дании и Норвегии за отправление словацких гаубиц Zuzana 2. Будет больше", - написал премьер-министр Словакии.

США наращивают производство боеприпасов для Украины

Соединенные Штаты заключили с Болгарией и Южной Кореей соглашение о поставках Украине 155 мм боеприпасов и уже ведут аналогичные переговоры с Японией. Об этом сообщает Financial Times.

Таким образом США хотят увеличить поставки в Украину 155-мм боеприпасов, используемых в гаубицах вдоль всей линии фронта.

По словам американских чиновников, Украина в день выпускает до 8 тыс. артиллерийских снарядов. Издание пишет, что чиновники Соединенных Штатов за последние несколько месяцев были проинформированы о высокой скорости использования Украиной боеприпасов и знали о возможных перебоях со снабжением, именно поэтому с началом контрнаступления Украины активизировали свои усилия.

В то же время, FT добавляет, что Вашингтон рассчитывает на увеличение собственного производства боеприпасов в течение следующих двух лет. Так, по данным издания, армия США строит больше производственных линий, в том числе переоборудовает предприятие в Онтарио, Канада и возводит новую сборную линию в Техасе.

В Украине начали выпускать собственные дроны-камикадзе

В Украине началось производство дронов-камикадзе оперативно-стратегического значения "Рубака", которые уже показывают свою эффективность в бою, сообщает Defense Express.

Детали относительно производителя дронов и темпов производства пока не обнародуют.

Есть информация, что дроны-камикадзе "Рубака" планируют использовать подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины. Стоимость одного экземпляра составляет около 15 тысяч долларов (550 тысяч гривен).

Заявленная дальность полета дронов будет достигать 500 км. Оценки по массе боевой части в разных источниках колеблются от 2–5 кг до 15 кг.

Фото: из общедоступных источников



Издание отмечает, что сам факт появления такого дрона-камикадзе в распоряжении сил обороны Украины выглядит интересным не только потому, что наша военная промышленность наращивает линейку производства по БПЛА. Но и из-за некоторых специфических элементов конструкции беспилотника "Рубака".

Корабли Черноморского флота после атаки дронов просили об эвакуации раненых

В Черном море три морских дрона атаковали два судна ЧФ России. В Министерстве обороны РФ традиционно сообщили, что атаку успешно отбили и все дроны уничтожили. Издания "Бабель", ссылаясь на собственные источники, сообщает, что моряки по крайней мере одного из них просили об эвакуации раненых.

К эвакуации были задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

В перехваченном разговоре между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами РФ передаются текущие координаты местонахождения кораблей и уточняется количество пострадавших.

"На момент разговора речь идет как минимум об одном погибшем и пятерых раненых, нуждающихся в срочной эвакуации. Также звучат слова о необходимости присутствия во время эвакуации санитарного автомобиля и пограничника для "растаможивания", но чего именно — не уточняется. Можно предположить, что это груз Sparta -IV", – сообщает "Бабель".

Контейнеровоз Sparta-IV вроде бы гражданский, но источник издания утверждает, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные, что является грубым нарушением международного морского права.

ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлении

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один по командному пункту и один по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, пять средств противовоздушной обороны, три района сосредоточения личного состава и еще два важных объекта врага.