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Обзор

Победные новости 523-го дня войны: воспитанница погибшего в Луганской области Виталия Меринова стала чемпионкой Европы, а Украина в десять раз нарастила производство боеприпасов

Зиновия Воронович
31 июля, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

Надежда Ребрик, первым тренером которой был погибший на войне Виталий Меринов, стала чемпионкой Европы по боксу, Украина в десять раз нарастила производство боеприпасов

Украина будет экспортировать зерно через порты Хорватии

31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордоном Гирлич-Радманом во время его визита в Украину.

"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью. Каждый вклад в разблокировку экспорта, каждая открытая дверь — это настоящий, действенный вклад в продовольственную безопасность мира. Спасибо Хорватии за конструктивную помощь", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Отечественное производство боеприпасов выросло в десять раз

Украинский оборонно-промышленный комплекс с января по июль 2023 года выпустил в десять раз больше боеприпасов, чем за 2022 год. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"С января по июль мы произвели в десять раз больше, чем за 2022 год. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах", – сказал он и добавил, что уровень производства боеприпасов все еще остается недостаточным для удовлетворения потребностей войска.

Камышин отметил, что Украина постоянно ищет партнеров для усиления мощностей производства оружия и объединения усилий, чтобы армия быстрее получила необходимые ресурсы.

Министр также добавил, что Украина сможет стать арсеналом свободного мира, поскольку может предложить международным производителям оружия и боеприпасов наилучшие условия для сотрудничества. Так, они смогут производить и тестировать свои продукты в условиях реальной войны.

Украинки завоевали два золота на чемпионате Европы

Украинские спортсменки Мария Мандзюк и Надежда Ребрик завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по боксу. Надежда Ребрик – воспитанница погибшего защитника и чемпиона мира по кикбоксингу Виталия Меринова.

Марія Мандзюк та Надія Ребрик

Фото: Светлана Онищук/ facebook

Воспитанница Ивано-Франковской ОДЮСШ Мария Мандзюк завоевала первенство в весовой категории 54 кг. Ее тренируют Василий Кондрат и Антон Коссе.

Надежда Ребрик одержала победу в весовой категории 80 кг. Ее наставник – Олег Коропецкий, первым тренером девушки был погибший защитник Виталий Меринов. Именно ему она посвятила победу.

В Украине откроют сервисный центр для ремонта дронов

Минобороны Украины и турецкий BAYKAR MAKINA подписали договор об открытии в Украине сервисного центра для ремонта и обслуживания дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключен между Министерством обороны и турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Это сделано для развития Рамочного соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях", – говорится в заявлении.

Госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко уточнил, что центр будет открыт в ближайшем будущем.

"Мы двигаемся вперед и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией", – сказал Ващенко.

Украина получила от США грант в 1,5 млрд

В государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов США через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, сообщает Министерство финансов.

Грант предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine). Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, в частности на оплату труда работников государственных органов и выплат по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям), выплат жилищно-коммунальных субсидий и других социальных выплат.

"Безвозмездная финансовая помощь от Соединенных Штатов является чрезвычайно важным элементом в поддержке Госбюджета Украины при сопротивлении полномасштабной агрессии РФ. Очередной грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы. Чрезвычайно благодарны правительству и налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины в этот определяющий для нашего государства период", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

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