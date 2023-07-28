Япония ввела новые санкции против РФ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики Японии.

"Учитывая текущую ситуацию в Украине, а также с целью содействия международным усилиям Японии по поддержанию международного мира и исходя из содержания мер, которые недавно решили принять ведущие страны мира, Кабинет Министров в пятницу, 28 июля 2023 года, одобрил частичное изменение к Приказу о контроле за экспортной торговлей с целью введения мер по запрещению экспорта в Россию", - говорится в сообщении.

Новые ограничительные меры вступят в силу 9 августа 2023 года.

Так, в списке запрещенных к экспорту товаров в Россию есть транспортные средства и запчасти к ним. Речь, в частности, о бензиновом и дизельном двигателях с объемом более 1,9 литра. Также в списке есть гибридные автомобили и электромобили.

Украина завоевала первое золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале

Легкоатлетка Ольга Машаненкова завоевала первое золото для сборной Украины на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе.

Об этом сообщили на сайте Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной.

"16-летняя спортсменка из Ровно не просто стала чемпионкой в беге на 400 м с барьерами, а еще дважды на протяжении соревнований обновила рекорд Украины среди девушек – второй раз в финале – 56,28 секунд", - говорится в сообщении.

Для украинки этот финал стал вторым в юношеском мультиспортивном форуме. В Банской Быстрице в 2022 году ей тоже не было равных по этой дисциплине.

Дело Шария направили в суд

Дело прокремлевского блоггера Анатолия Шария и бывшего начальника полиции Винницкой области о подозрении в государственной измене за работу на российскую спецслужбу передали в суд.

По данным следствия, с 2018 года бывший правоохранитель, находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с ФСБ и предоставлял данные об украинских политиках, руководителях предприятий топливно-энергетической отрасли и владельцах интернет-ресурсов. Для этого использовал личные связи по предыдущим работам.

Экс-руководитель полиции Виннитчины втянул в сотрудничество прокремлевского блоггера и руководителя запрещенной в Украине политической партии Анатолия Шария, с 2019 года фактически проживающего в Испании.

Сообщники создавали сюжеты с антиукраинской окраской. О проделанной работе отчитывались врагу.

ВСУ на юге вышли на критически важную российскую оборонную линию

Об этом информирует CNN .

"Украинские силы на юге страны впервые можно увидеть на одной из давно растянутых российских оборонительных линий "зубов дракона" на новом видео, циркулирующем в российских социальных сетях", - говорится в заявлении.

Ведомство определило геолокацию видео, речь идет о районе к востоку от сел Новое и Харькове Пологовского района Запорожской области.

Германия предоставила новый пакет вооруженной помощи Украине

Власти Германии направили в Украину новую партию оружия, в том числе шесть зенитных установок Gepard и более 15 тысяч боеприпасов к ним.

Согласно обновленным данным , в Украину также направили: 10 шведских гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, 20 датских разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 13 немецких разведывательных беспилотников Vector.

Столицу РФ атаковали дроны

Московские власти жалуются , что в ночь с 27 на 28 июля столицу РФ атаковал БПЛА. А российское минобороны обвиняет в этом Украину.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом объектами на территории Московской области", - говорится в сообщении.

ЕС ввел новые санкции против России

Европейский союз в пятницу, 28 июля, ввел новые санкции против 7 российских физических лиц и пяти организаций за распространение пропаганды и дезинформации.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер против семи российских физических лиц и пяти организаций, ответственных за проведение кампании по манипулированию цифровой информацией под названием RRN (Recent Reliable News), направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Украины ", – говорится в заявлении.

Россияне вводят в строй собственную технику и отказываются воевать

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На фоне успешных боевых действий сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии из России отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области. При этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Кроме того, авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов врага.