Победные новости 519 дня войны: в США уверены в силах ВСУ, а в армии РФ распространяются панические настроения
Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха в войне, а вот в армии РФ не все так хорошо – там назревают панические настроения
Министр обороны США уверен в готовности Украины к контрнаступательным действиям
Об этом информирует CNN .
"Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво боролись, работали над тем, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще обладают большой боевой мощью", - сказал он. Остин.
Американский министр обороны не комментировал детали боев и достижений в ходе контрнаступления, но заверил, что Украина сохраняет живую силу и технику, даже если ее бойцы прокладывают путь через заминированные поля и другие российские препятствия.
"У них все еще есть ряд вариантов, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", - добавил Остин.
ПЦУ официально утвердило переход на новый юлианский календарь
Православная церковь Украины в четверг, 27 июля, официально утвердила переход на новоюлианский календарь.
Об этом информирует Укринформ .
Решение о переходе священники приняли во время Поместного собора Православной церкви Украины. Он прошел в Софии Киевской.
В Черновцах запретили использование русскоязычного культурного продукта в общественных местах
В четверг, 27 июля, Черновицкий городской совет на сессии принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта на территории общины.
Проект "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Черновицкого городского территориального общества" поддержал 31 депутат. Его приняли с правками комиссии - запретить также публичное использование белорусского, иранского и других языков государств, поддерживающих враждебную политику против Украины.
Кроме того, предполагается проведение курсов украинского языка для нацменьшинств.
Теперь в мэрии в течение месяца должны проинформировать о моратории коммунальные предприятия и учреждения, а также юридических и физических лиц.
В российской армии участились случаи дезертирства и самоувечий
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об увеличении количества дезертирства, оставлении частей, уклонении от приказов и самоувечий во вражеском войске.
Об этом Маляр написала в Телеграмме.
"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от исполнения приказов и самоувечий во избежание командировки на территорию Украины", - говорится в заявлении.
ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов
Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", - говорится в сообщении.
По ее информации, к югу от Бахмута ВСУ постепенно двигаются вперед, бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки.
"Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь", - добавила Маляр.
К северу от Бахмута украинские защитники отбивают атаки врага. На Лиманском направлении также были отражены несколько атак врага в районе Серебрянского леса.
Авация Украины нанесла 6 ударов по врагу
Об этом сообщил в Генштабе ВСУ.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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