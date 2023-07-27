Министр обороны США уверен в готовности Украины к контрнаступательным действиям

Об этом информирует CNN .

"Украина хорошо подготовлена и хорошо натренирована для достижения успеха, и, как вы слышали от меня на прошлой неделе, они настойчиво боролись, работали над тем, чтобы пройти через минные поля и другие препятствия, но они все еще обладают большой боевой мощью", - сказал он. Остин.

Американский министр обороны не комментировал детали боев и достижений в ходе контрнаступления, но заверил, что Украина сохраняет живую силу и технику, даже если ее бойцы прокладывают путь через заминированные поля и другие российские препятствия.

"У них все еще есть ряд вариантов, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", - добавил Остин.

ПЦУ официально утвердило переход на новый юлианский календарь

Православная церковь Украины в четверг, 27 июля, официально утвердила переход на новоюлианский календарь.

Об этом информирует Укринформ .

Решение о переходе священники приняли во время Поместного собора Православной церкви Украины. Он прошел в Софии Киевской.

В Черновцах запретили использование русскоязычного культурного продукта в общественных местах

В четверг, 27 июля, Черновицкий городской совет на сессии принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта на территории общины.

Проект "О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Черновицкого городского территориального общества" поддержал 31 депутат. Его приняли с правками комиссии - запретить также публичное использование белорусского, иранского и других языков государств, поддерживающих враждебную политику против Украины.

Кроме того, предполагается проведение курсов украинского языка для нацменьшинств.

Теперь в мэрии в течение месяца должны проинформировать о моратории коммунальные предприятия и учреждения, а также юридических и физических лиц.

В российской армии участились случаи дезертирства и самоувечий

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об увеличении количества дезертирства, оставлении частей, уклонении от приказов и самоувечий во вражеском войске.

Об этом Маляр написала в Телеграмме.

"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения. Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от исполнения приказов и самоувечий во избежание командировки на территорию Украины", - говорится в заявлении.

ВСУ на Купянском направлении отразили несколько вражеских штурмов

Об этом 27 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"На Купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", - говорится в сообщении.

По ее информации, к югу от Бахмута ВСУ постепенно двигаются вперед, бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки.

"Бои носят достаточно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь", - добавила Маляр.

К северу от Бахмута украинские защитники отбивают атаки врага. На Лиманском направлении также были отражены несколько атак врага в районе Серебрянского леса.

Авация Украины нанесла 6 ударов по врагу

Об этом сообщил в Генштабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.