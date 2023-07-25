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Обзор

Победные новости 517-го дня войны: Мураеву сообщили о подозрении в госизмене, а ВСУ "минуснули" российский вертолет

25 июля, 2023 вторник
19:00
Победа Украины

В Украине запустили серийное производство беспилотников, ЕС выделил нам новый транш финансовой помощи, а ВСУ тем временем успешно сбивают российские вертолеты

Из-за сезона "хлопка" оккупанты испытывают снарядный голод

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что уже неоткуда врагу подтянуть ресурсы.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Хлопок" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне испытывают существенный снарядный голод на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами – это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя утраченные боеприпасы», – подчеркнула Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, боевая работа Сил обороны Украины по пунктам боевых поставок врага была достаточно результативной на прошлой неделе.

Экс-нардепу Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене пророссийскому политику, бывшему народному депутату Евгению Мураеву. Ему инкриминируют распространение кремлевской пропаганды через телеканал НАШ.

По данным следствия, бывший народный депутат от запрещенной партии "Наши" использовал подконтрольный ему телеканал "НАШ" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины.

Отмечается, что в выступлениях и интервью подозреваемый распространял российские нарративы о том, что в Украине идет "культурная война и преследуются инакомыслящие", пропагандировал идеи, направленные на дискредитацию независимости государства и необходимость выполнения договоренностей с РФ.

По данным следствия экс-нардеп убеждал свою аудиторию в нецелесообразности нынешнего внешнего и внутреннего политического курса Украины, ориентированного на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Эти публикации и видеозаписи активно распространяли пропагандисты в соцсетях.

В Украине запустили в серийное производство собственный БПЛА Sirko

В Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko, вскоре компания-разработчик планирует представить еще одну версию БПЛА.

Производителям удалось наладить связи не только с китайскими производителями нужных комплектующих, но и с израильскими, канадскими, тайваньскими и из других стран.

Компания уже получает положительные отзывы о своей разработке и предложения по усовершенствованию от украинских защитников с Купянского направления, Херсонщины и Николаевщины.

Румыния присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.

О решении Румынии присоединиться к декларации о "гарантиях безопасности" для Украины министр иностранных дел страны Луминица Одобеску проинформировала госсекретаря США Энтони Блинкена во время телефонного разговора.

Морские пехотинцы "минуснули" российский вертолет Ка-52

Утром 25 июля воины 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали вертолет Ка-52 армии врага.

Об этом сообщает пресс-служба 38-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины .

Сообщается, что сегодня в 07:43 бойцы бригады попали переносным зенитно-ракетным комплексом во вражеский Ка-52.

"Утро морпехов начинается не с кофе", - комментируют военные.

ЕС выделил новый транш для Украины на 1,5 млрд евро

Об этом информирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину", – пишет глава ЕК.

Сообщается, что сегодня Европейская комиссия направила еще 1,5 млрд евро для помощи нашей стране в сохранении государственности и ремонте поврежденной в результате российских обстрелов инфраструктуры.

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по врагу

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также нашими защитниками было уничтожено 5 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

ЕС
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СБУ
G7
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помощь Украине
Контрнаступление ЗСУ
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