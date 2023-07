Оккупационные власти Крыма заявили об атаке украинских БПЛА на склад боеприпасов в Джанкойском районе

Утром 24 июля во временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили склад БК в Джанкойском районе.

По его словам, в небе над Крымом силами ПВО якобы сбиты 11 украинских беспилотников. Произошло попадание по составу боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

По данным еще одного телеграмм-канала "Крымский ветер", по складу БК у поселка Свободный ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар. Местные жители сообщили изданию "Коммерсант", что на складе, расположенном рядом с поселком Вильно, примерно в 20 км от Джанкоя, произошел пожар из-за детонации боеприпасов.

В Москве раздались взрывы возле здания минобороны

Ночью на 24 июля в разных районах Москвы раздались взрывы. РосСМИ и телеграммы говорят о повреждении здания рядом с министерством обороны РФ и бизнес-центра, а власти обвиняют в атаке беспилотников Украину.

Тг-канал "Mash" сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от министерства обороны РФ, якобы выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.



Эту информацию впоследствии подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

За время наступления Силы обороны освободили более 192 км территории на юге и 35 км на Бахмутском направлении

По состоянию на 24 июля от начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге освобождено уже более 192 км украинской территории, а на Бахмутском направлении - 35 км.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, только за прошедшую неделю на юге и на востоке Вооруженным Силам Украины в рамках контрнаступления удалось продвинуться на 16 км.

На Бердянском направлении украинские военные продвинулись от 350 м до 1,4 км

Об этом сообщает спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Украины таврического направления Валерий Шершень.

"В ходе наступательной операции группировки "Таврия" на Бердянском направлении наши ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра. Продолжаются упорные бои за Старомайорское", - заявил он.

СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву

Об этом информирует СБУ .

Народный депутат Алексей Гончаренко уточняет, что подозрение получил нардеп от ОПЗЖ Александр Пономарев. По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований его уличили в сотрудничестве с Россией и обвиняют в государственной измене.

Так, мужчина во время полномасштабного вторжения России в Украину находился на временно оккупированной территории Запорожской области. Там он добровольно отправился на сотрудничество с захватчиками. Он, в частности, перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству и открыл счета в местных филиалах банковских учреждений РФ.

Bild пишет о второй волне контрнаступления

Украина активно готовится ко второй волне контрнаступления и формируют "огневой кулак" из западного оружия. Об этом пишет Bild , ссылаясь на слова Владимира Зеленского.

Контрнаступление началось медленнее, чем этого хотели бы украинцы из-за задержки доставки западного вооружения. Сейчас ситуация улучшается. По его словам, в ближайшее время начнется вторая волна контрнаступления, поскольку украинские воины уже достигли фортификационных сооружений россиян, препятствовавших продвижению вперед.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War подчеркнул, что поставки вооружения от союзников имеют действительно решающее значение для Украины, и это влияет на способность поддерживать контрнаступление. Кроме того, западные высокоточные ракетно-артиллерийские системы создали дальнобойный "огневой кулак" ВСУ, против которого у России нет средств.

Германия договорилась с Польшей о ремонте поврежденных в Украине танков Leopard

В Берлине заявили, что польские партнеры смогут ремонтировать пострадавшие на фронте танки Leopard 2А4 в Украине.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление представителя минобороны ФРГ Митко Мюллера на брифинге в Берлине.

"Мы приветствуем, что теперь тоже украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", – подчеркнул офицер.

Мюллер похвалил германо-польское сотрудничество. Представитель минобороны ФРГ не разглашал сумм и объемов ремонта.

Авиация ВСУ нанесла 8 ударов по врагу

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. В течение суток защитники уничтожили 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.