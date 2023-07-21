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Обзор

Победные новости 513-го дня войны: производство боеприпасов для дронов и еще больше Leopard для ВСУ

21 июля, 2023 пятница
19:00
Победа Украины

Новая Зеландия присоединилась к новым санкциям против российских и белорусских граждан, а Украина хочет запустить производство боеприпасов для дронов

Вооруженные Силы Украины преуспели на трех направлениях

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях", - пишет пресс-служба.

Защитники на направлениях Новоданиловка - Вербовое, Новоданиловка - Работино и Новодаровка - Приютное имели успех. По состоянию на 21 июля военные закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят огневое поражение артиллерией по целям российских оккупантов. Кроме того, ВСУ осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают наступление к северу и югу от города. Тяжелые бои продолжаются на направлениях Орехово-Василевка – Парасковеевка и Клещиевка – Андреевка без изменения положения.

"Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери", - добавляют в пресс-службе.

Новая Зеландия ввела санкции против 17 компаний и 6 граждан РФ и Белоруссии

В пятницу, 21 июля, Новая Зеландия объявила о новом транше из 23 санкций относительно незаконного и неоправданного нападения России на Украину.

Об этом информирует министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута .

Новые ограничения направлены против российского военно-промышленного комплекса, военизированных групп и лиц, причастных к незаконной транспортировке и депортации украинских детей в Россию. Они также охватывают еще несколько белорусских финансовых учреждений в ответ на нарастающую поддержку страны нашему врагу.

"Данные санкции направлены против 14 физических и юридических лиц российского военно-промышленного комплекса. Они разрабатывают, производят или закупают оружие, электронные компоненты и технологии (такие как микроэлектроника и полупроводники), которые Россия использует для ведения агрессивной войны против Украины", - заявила Махута.

За июнь украинцы задонатили на ВСУ рекордные 2,4 млрд грн

В июне на оборону украинцы пожертвовали 2,4 млрд грн. Опендатабот называет такую сумму абсолютным рекордом. Это почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум фиксировали в июле прошлого года – 2,24 млрд грн.

При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января - мая текущего года - тогда United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 млрд грн в месяц.

Схожая ситуация сложилась и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросли сборы "Вернись живым" - 0,34 млрд грн против "средних" 0,29 млрд грн в течение января - мая текущего года. Рост в Фонде Сергея Притулы составил 37% - в июне украинцы задонатили 0,22 млрд грн, тогда как в среднем в этом году на счета заходило 0,16 млрд грн.

Германия объявила новый пакет помощи Украине

Об этом идет речь на сайте министерства обороны Германии.

Так, Украина получит:

  • 10 танков Leopard 1А5;
  • 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
  • 1035 155-мм артснарядов и дымовых боеприпасов;
  • мостовую систему и 12 прицепов;
  • 10 радаров;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 100 тыс. аптечек.

Кабмин согласовал экспериментальный проект по производству боеприпасов и боевых частей к БПЛА

Об этом информирует представитель Кабмина Тарас Мельничук .

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", - написал Мельничук.

По словам представителя Кабинета Министров, проект рассчитан на два года.

Это решение устанавливает требования к осуществлению хозяйственной деятельности в сфере разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и боевых частей беспилотных систем для Сил безопасности и обороны Украины.

К слову, Министерство обороны сообщило, что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства.

Украина вышла из соглашения о социальной защите и здравоохранении в рамках СНГ

21 июля стало известно, что Украина вышла из соглашения о соцзащите и здравоохранении граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, заключенного в рамках СНГ.

Об этом информирует представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук .

"Совершен выход Украины из соглашения о социальной защите и здравоохранении граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний, составленного 09.09.1994 в Москве", - написал Мельничук.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию РЭБ врага.

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