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Обзор

Победные новости 511 дня войны: в Крыму раздались взрывы, а ВСУ на юге отбили 1 км территории

19 июля, 2023 среда
19:00
Победа Украины

Во временно оккупированном Крыму снова был слышен "хлопок", под Луганском ликвидирован командир оккупантов, а ВСУ удачно продвигаются на юге

В Крыму прогремели взрывы, оккупационные власти заявили о пожаре на полигоне

В ночь на 19 июля в оккупированном россиянами Крыму местные жители слышали взрывы. Вероятно, детонирует склад с боеприпасами на одном из полигонов. Оккупационные власти якобы планируют временно эвакуировать жителей 4 населенных пунктов.

Под Луганском ликвидировали командира окупантов с позывным "Ташкент"

Российские пропагандисты сообщили, что ВСУ ликвидировали комбрига Дениса Иванова с позывным "Ташкент" - его называли "любимцем Скабеевой"

Об этом пишет канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm .

Первыми о смерти Иванова сообщил прокремлевский телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ , ссылаясь на свои источники. По данным телеграмм-канала, "Ташкент" погиб в результате удара дрона-камикадзе по его автомобилю.

Отмечается, что Иванова часто показывали на государственных каналах РФ и называли "легендарным комбригом".

"42-летнего Иванова российская пропаганда героизировала еще при жизни, он был регулярным клиентом прямых включений на кремлевских каналах, в частности, его называли "любимцем Скабеевой". Иванов был одним из условно анонимных "героев", его имя публично не озвучивали, а пиарили под позывным "Ташкент"", - пишет InformNapalm.

Премьер-министр Ирландии посетил Бучу и встретился с Зеленским

В среду, 19 июля, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар посетил город Буча в Киевской области, который находился под оккупацией России 33 дня. Он почтил память погибших в результате российской агрессии. После этого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня проведем важные переговоры: безопасность, политическое взаимодействие, справедливость для Украины и наше экономическое взаимодействие. Хотя Ирландия является нейтральной страной, эта нейтральность не означает безразличия, и это очень важно", - написал Зеленский.

ВСУ преобладают врага в контрбатарейной борьбе

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне раньше имели большое преимущество в артиллерии, они били непрерывно. Год назад доходило до 80 тыс. выстрелов в сутки. Россияне производили яростный огневой смерч, но сейчас ВСУ преобладают врага в контрбатарейной борьбе, с коэффициентом 1 до 10. Когда начинает работать , украинские защитники быстро выясняют откуда она стреляет и делают ответный огонь", - отметил Гетьман.

По его словам, артиллерия ВСУ более точная, чем артиллерия противника.

"Уничтожение 25-30 единиц артиллерийских систем противника в сутки - это большое количество. В июне было уничтожено более 600 единиц вражеских стволов. На Купянско-Лиманском направлении было сосредоточено 800 стволов артиллерии противника. Если мы сможем за месяц-полтора уничтожить такое , это свидетельствует о мощном ударе по артиллерии врага. Об этом тоже говорил российский командующий Попов, что они проиграют в контрбатарейной борьбе", - подчеркнул Гетьман.

Силы обороны отразили более километра на мелитопольском направлении

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона новостей.

"Следует сделать акцент на мелитопольском направлении. Констатируем, что есть продвижение ударных подразделений наших частей – более одного километра вдоль линии фронта".

Противник продолжает сосредотачивать свои усилия на удержании ротных опорных пунктов. Это для нас важно. Враг концентрирует значительные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 9 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.

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