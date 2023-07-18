Украина выиграла в ЕСПЧ дело по иску РФ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Россия подала иск против Украины по 10 группам обвинений 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.

В частности, РФ обвиняла Украину в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательстве в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства", жаловалась на блокирование Северокрымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности, обязательства Украины возобновить подачу воды в Крым. Также Россия попыталась обвинить Украину в крушении авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".

ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска России в полном объеме и изъял его из реестра дел.

Украина имеет очевидное преимущество на фронте

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский считает, что ВСУ имеют преимущество над армией РФ, что проявляется в единстве военного руководства и солдат.

Об этом генерал-полковник сказал в интервью BBC .

Он признал, что долгожданное наступление ВСУ идет медленнее, чем ожидалось.

"Мы хотели бы получить быстрые результаты. Но это практически невозможно", - отметил генерал и пояснил, что оккупанты окопались, построили оборонительные сооружения и заминировали территорию. Это усложняет продвижение ВСУ.

Но, по мнению Сырского, Украина имеет одно очевидное преимущество.

"Единство военного руководства и доверие солдат друг к другу - сильная сторона нашей армии", - сказал он.

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге

Консалтинговая компания по гражданству и проживанию Henley & Partners опубликовала индекс паспортов мира. Загранпаспорт Украины занял 30-е место.

Такие данные привела пресс-служба компании.

Указывается, что в настоящее время Украина имеет безвизовый режим со 146 странами. Это на три государства больше, чем в прошлом году. Украина разделяет 30-е место с Гренадой и Сент-Люсией.

Первая десятка выглядит так:

Сингапур (граждане могут посещать 192 страны без виз). Италия, Германия, Испания (граждане могут посещать 190 стран без виз). Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (граждане могут посещать 189 стран без виз). Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (граждане могут посещать 188 стран без виз). Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (граждане могут посещать 187 стран без виз). Австралия, Венгрия, Польша (граждане могут посещать 186 стран без виз). Канада, Греция (граждане могут посещать 185 стран без виз). Литва, США (граждане могут посещать 184 страны без виз). Латвия, Словакия, Словения (граждане могут посещать 183 страны без виз). Эстония, Исландия (граждане могут посещать 182 страны без виз).

Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть приоритетом всех стран на основе международного права. И, конечно же, мы продолжаем говорить об окончании войны путем политического диалога", - сказал дипломат.

Правительство утвердило проект восстановления Каховской ГЭС

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Сегодня Правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую подорвали россияне.



Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления. Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.

ВСУ зашли в Старомайорское Донецкой области

Об этом в эфире Еспресо заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, майор Валерий Шершень.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, разминирование, контрбатарейную борьбу. В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское - здесь преимущество на нашей стороне, речь идет о тактическом успехе", - отметил он.

Шершень добавил, что Генштаб подтверждает, что ударные подразделения вошли в село.

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.