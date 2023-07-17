На Крымском мосту прогремели взрывы

Под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном происшествии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах было обнаружено повреждение дорожного полотна.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сказал , что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту: "Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там лишняя".

В СБУ также отреагировали на события в Крыму: "Соловейко, родной брат, снова мост пошел "поспать". И раз… Два! PS: Музыка - народная. Слова - СБУ".

Впоследствии в СБУ пообещали обнародовать все детали организации хлопка после победы. "Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", - добавили в спецслужбе.

ВСУ на Бахмутском направлении освободили более 30 км² украинских территорий

С начала контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении военные освободили территорию площадью более 30 км². На Мелитопольском и Бердянском направлениях деоккупированы почти 180 км² украинской земли

Об этом заявили в Минобороны Украины.

На прошлой неделе на этих направлениях каждый день были определенные успехи. Только за последние дни ВСУ освободили почти 11 км² территории на юге вблизи Мелитополя и Бердянска Запорожской области.

Также к югу от города Бахмут Донецкой области Силы обороны деоккупировали около 7 км² украинской земли.

Hyundai присоединится к послевоенному восстановлению Украины

Об этом Hyundai Engineering & Construction сообщила 17 июля, передает The Korea Herald .

Согласно соглашению, которое компания заключила с аэропортом Борисполь, Hyundai E&C восстановит посадочные полосы и построит новый грузовой терминал. Сейчас компания проводит технико-экономическое обоснование грузового терминала.

Hyundai E&C заявила, что будет использовать свои технологии и опыт, накопленный при участии в строительных проектах в международном аэропорту Инчхон, сингапурском аэропорту Чанги и международном аэропорту Чинчеро в Перу.

Все строительство начнется после войны с Россией.

Великобритания ввела санкции против российских чиновников

В понедельник, 17 июля, правительство Великобритании ввело новые санкции против россиян, причастных к незаконному вывозу детей с территории Украины.

Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

О новых санкциях Великобритании против России объявил министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли. По его словам, 14 новых пунктов, добавленных в режим санкций, касаются россиян, причастных к принудительной депортации украинских детей.

В частности, Лондон применил ограничения в отношении министра культуры России Ольги Любимовой и министра образования Сергея Кравцова.

Кроме того, под новые санкции попали два российских пропагандиста, ответственных за распространение информации, направленной на разжигание насилия и ненависти к украинскому народу. Среди них – Антон Красовский, бывший ведущий Russia Today, который в прямом эфире призвал топить и сжигать украинских детей .

На Бахмутском направлении удалось уничтожить редкий российский миномет 2С4 "Тюльпан"

Командир подразделения аэроразведки "Terra" Николай Волохов сообщил, что Силы обороны с помощью РСЗО "Himars" уничтожили редкий российский миномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском направлении.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Хочу сообщить хорошую новость с нашего направления. Удалось уничтожить российский тяжелый миномет 2С4 "Тюльпан". Это довольно редкая техника, и у россиян этих систем не так много. В частности, этот миномет удалось уничтожить с помощью корректировки подразделения аэроразведки 3-й штурмовой бригады. Мы очень долго наблюдали за ним и пытались поймать. Поражен этот миномет был с помощью РСЗО "Himars", - рассказал Волохов.



Командир подразделения аэроразведки "Terra" добавил, что Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.

ВСУ уничтожили 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек"

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

В течение суток нашими защитниками были уничтожены 3 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 2 тяжелых огнеметных системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 22 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ российских оккупантов.