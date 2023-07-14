ГУР имеет своих агентов во властных кабинетах РФ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов утверждает , что имеет своих агентов во властных кабинетах РФ, поэтому обычно знает, что там происходит.

Он отметил, что точно предусмотрел полномасштабное вторжение россиян перед его началом.

"Кто был прав? Мы. Мы имеем свои источники. Так сказать, в ближайших кабинетах. Поэтому мы обычно знаем, что происходит", — сказал Буданов.

Также, по его информации, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин имеет значительную поддержку в России.

Верховная Рада изменила даты празднования некоторых госпраздников

Верховная Рада Украины на заседании 14 июля изменила даты празднования некоторых государственных праздников. В частности, теперь Рождество будут отмечать 25 декабря вместо 7 января.

За законопроект №9431 проголосовал 241 нардеп.

Больше всего голосов дала фракция "Слуги Народа" - 175. Из фракции "ЕС" за это решение проголосовали 19 нардепов, а из "Батькивщины" - 13.

"Платформа за жизнь и мир" не дала ни одного голоса.

"За будущее" – 5;

"Голос" – 10;

"Доверие" – 10

"Восстановление Украины" – 2;

Внефракционные – 7.

Целью законопроекта, по словам Железняка, есть отказ от российского наследия.

Отныне Рождество будут праздновать 25 декабря вместо 7 января. День Украинской Государственности перенесен с 28 июля на 15 июля. День защитников и защитниц Украины будет отмечаться 1 октября вместо 14 октября.

На Мелитопольском направлении Силы обороны за неделю продвинулись на 1,7 км

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования деятельности Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

"На Мелитопольском направлении подразделения 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" с приданными ей силами и средствами во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают вести наступательные действия", - говорится в сообщении.

Уршалович заявил, что за неделю штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись более чем на 1700 метров к югу и юго-востоку.

"Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия, а это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и шесть авиаударов в течение прошедшей недели. Противник в свою очередь совершал контрнаступательные действия, пытался восстановить утраченное положение, но успеха не имел", - добавил он.

ВСУ за сутки уничтожили четыре станции РЭБ и два комплекса видеонаблюдения РФ на юге

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Еспресо.

По ее словам, ежесуточно украинские ракетно-артиллерийские подразделения, авиация уничтожают россиян.

"За прошедшие сутки было два вылета авиации, отработали по шести пунктам сосредоточения врага. Результаты мы доразведываем. Работа усложнена, потому что работает очень много станций РЭБ. Таких станций за минувшие сутки уничтожили четыре. Кроме того, два комплекса видеонаблюдения "Муром-М", с помощью которых враг пытается собрать максимум информации о том, что будут применять Силы обороны на этом направлении", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Болгария впервые официально объявила о передаче тяжелого вооружения Украине

Крупнейший одноразовый пакет военной помощи, включающий 100 бронированных машин из запасов болгарской полиции, в основном транспортные машины пехоты, отправлен в Украину. Это стало первым официальным решением Софии помочь Киеву тяжелой техникой.

Об этом сообщило издание Euractiv.

Военная техника была закуплена 40 лет назад для осуществления так называемого процесса возрождения — попытки тоталитарного режима насильственно ассимилировать болгарских турок путем изменения их имен, что привело к изгнанию более 300 000 болгарских граждан турецкого происхождения в Турцию.

"Эта бронированная военная техника закуплена во время Возрождения и никогда не использовалась. В то же время это создает расходы на хранение и обслуживание. Украинцы позаботятся о том, чтобы эта техника была для них полезна", - сказал Ивайло Мирчев из руководящей коалиции.

Эстонская разведка анонсировала для ВСУ большой успех на фронте

Начальник разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинцы близки к большому успеху, а резервы Российской Федерации иссякают.

Об этом он сказал на брифинге в минобороны 14 июля.

Гросберг рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами и успехах в районах под Бахмутом.

"Все это свидетельствует о том, что украинцы близки к успеху", – сказал он.

По словам генерала, то, что ВСУ по-прежнему удерживают Бахмут, а элитные подразделения российских десантников несут огромные потери, очень демотивирует оккупантов.

"В какой-то момент это должно привести к большему успеху", – считает Гросберг.

Сенцову и Забужко вручили знаки отличия французского ордена Почетного легиона

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен наградил орденом Почетного легиона двух выдающихся украинцев – писательницу Оксану Забужко и режиссера и военнослужащего Вооруженных Сил Украины Олега Сенцова.

Об этом он сообщил в Twitter.

"В этот Национальный день, 14 июля, я имел бы большую честь вручить от имени президента Эмманюэля Макрона орден Почетного легиона двум выдающимся украинцам - писательнице Оксане Забужко и режиссеру Олегу Сенцову, пострадавшему в результате боевых действий в минувшие выходные", - написал он.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.