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Обзор

Победные новости 505-го дня войны: кассетные боеприпасы уже в Украине, а на щите "Батькивщины-матери" появится тризуб

13 июля, 2023 четверг
19:00
Победа Украины

Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, а США уже передали кассетные боеприпасы для ВСУ

Украина уже получила кассетные боеприпасы от США

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил получение Украиной кассетных боеприпасов от США.

"Мы только что их (кассетные боеприпасы, - ред.) получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", - сказал генерал.

"Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество", - добавил Тарнавский.

"Высшее руководство будет определяться с участками территории, где это может быть использовано", – сказал генерал, отметив, что это очень мощное оружие.

По его словам, ВСУ будут соблюдать ограничения в использовании этих снарядов и не будут применять их в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

Испания передаст мобильный госпиталь и медицинские авто украинским пограничникам

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Представители медперсонала ГПСУ находятся на базе Воздушно-космических сил в Сарагосе. Там они учатся развертывать и эксплуатировать мобильную больницу, которую минобороны Испании в ближайшее время передаст Украине.

Также украинские пограничники получат медицинские автомобили, в том числе бронированные, позволяющие эвакуировать раненых из зоны боевых действий.

Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине

Верховная Рада Украины на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За это проголосовали 268 нардепов

Больше всего голосов за законопроект №7457 дала фракция "Слуги Народа" – 183. Нардепы от "ЕС" дали 10 голосов, от "Батькивщины" – всего один.

  • Платформа за жизнь – 16;
  • Голос –19;
  • Восстановление – 11;
  • За будущее – 8;
  • Доверие – 12;
  • Внефракционные - 8

Советский герб на щите "Батькивщины-матери" заменят тризубом до 24 августа

Минкульт реализует масштабный проект по замене герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины

Об этом на брифинге 13 июля сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает корреспондент Еспресо Валерия Пашко.

По его словам, герб СССР заменят тризубом до 24 августа. Уже ведутся предварительные работы. Замену проведут за счет бизнеса. Всего на эти нужды удалось собрать 28 млн  грн.

Накануне Ткаченко опубликовал видео, на котором "Батькивщина-мать" уже с тризубом.

Германия объявила новый пакет помощи Украине

Об этом говорится на сайте министерства обороны Германии

Отмечается, что страна дополнительно передала:

  • 6 самоходных зенитных установок Gepard и 6000 боеприпасов к ним;
  • 3 230 артиллерийских снарядов калибра 155-мм и 1 184 дымовых боеприпаса того же калибра;
  • Бронированный мостоукладчик BIBER и дополнительный мост к нему;
  • 5 бронированных авто для защиты границ;
  • 10 станций управления огнем и 10 лазерных осветителей целей для IRIS-T SLM;
  • Грузовик 8x8 HX81 большой грузоподъемности и 4 прицепа;
  • 24 192 патронов калибра 40-мм.

Германия на саммите НАТО 11 июля объявила о новом пакете помощи Украине: новый пакет на сумму 700 млн евро будет включать две пусковые установки Patriot и 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.

Европарламент утвердил планы увеличения производства боеприпасов для Украины

Европарламент в четверг утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Речь идет об утверждении Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), целью которого является ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, включающие финансирование в размере 500 миллионов евро.

РФ и Беларусь не получат приглашение на Олимпиаду-2024

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета .

РФ и Белоруссия не получат 26 июля приглашения от МОК на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Приглашение в национальные олимпийские комитеты будет разослано 26 июля, за год до начала Олимпиады. К участию в Играх приглашены 203 НОК. Россию и Беларусь не пригласили из-за санкций, которые МОК ввел против них из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию контрбатарейной борьбы противника.

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