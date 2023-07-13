Победные новости 505-го дня войны: кассетные боеприпасы уже в Украине, а на щите "Батькивщины-матери" появится тризуб
Германия предоставила очередной пакет военной помощи Украине, а США уже передали кассетные боеприпасы для ВСУ
Украина уже получила кассетные боеприпасы от США
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский подтвердил получение Украиной кассетных боеприпасов от США.
"Мы только что их (кассетные боеприпасы, - ред.) получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию на поле боя", - сказал генерал.
"Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, у нас будет преимущество", - добавил Тарнавский.
"Высшее руководство будет определяться с участками территории, где это может быть использовано", – сказал генерал, отметив, что это очень мощное оружие.
По его словам, ВСУ будут соблюдать ограничения в использовании этих снарядов и не будут применять их в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.
Испания передаст мобильный госпиталь и медицинские авто украинским пограничникам
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Представители медперсонала ГПСУ находятся на базе Воздушно-космических сил в Сарагосе. Там они учатся развертывать и эксплуатировать мобильную больницу, которую минобороны Испании в ближайшее время передаст Украине.
Также украинские пограничники получат медицинские автомобили, в том числе бронированные, позволяющие эвакуировать раненых из зоны боевых действий.
Верховная Рада поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине
Верховная Рада Украины на заседании 13 июля поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За это проголосовали 268 нардепов
Больше всего голосов за законопроект №7457 дала фракция "Слуги Народа" – 183. Нардепы от "ЕС" дали 10 голосов, от "Батькивщины" – всего один.
- Платформа за жизнь – 16;
- Голос –19;
- Восстановление – 11;
- За будущее – 8;
- Доверие – 12;
- Внефракционные - 8
Советский герб на щите "Батькивщины-матери" заменят тризубом до 24 августа
Минкульт реализует масштабный проект по замене герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины
Об этом на брифинге 13 июля сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает корреспондент Еспресо Валерия Пашко.
По его словам, герб СССР заменят тризубом до 24 августа. Уже ведутся предварительные работы. Замену проведут за счет бизнеса. Всего на эти нужды удалось собрать 28 млн грн.
Накануне Ткаченко опубликовал видео, на котором "Батькивщина-мать" уже с тризубом.
Европарламент утвердил планы увеличения производства боеприпасов для Украины
Европарламент в четверг утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Речь идет об утверждении Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), целью которого является ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.
ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, включающие финансирование в размере 500 миллионов евро.
РФ и Беларусь не получат приглашение на Олимпиаду-2024
Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета .
РФ и Белоруссия не получат 26 июля приглашения от МОК на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Приглашение в национальные олимпийские комитеты будет разослано 26 июля, за год до начала Олимпиады. К участию в Играх приглашены 203 НОК. Россию и Беларусь не пригласили из-за санкций, которые МОК ввел против них из-за полномасштабной агрессии против Украины.
Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по врагу
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию контрбатарейной борьбы противника.
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