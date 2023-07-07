ВСУ вернули ранее оккупированные территории возле Бахмута

Силы обороны продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.

"Силы обороны преуспевают и продвигаются вперед. Вернули ранее оккупированные территории", - написал на своем телеграм-канале генерал Александр Сырский.

В то же время по данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за последние сутки ВСУ продвинулись на 1 км на Бахмутском направлении и уничтожили более 61 вражеского солдата.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении, – ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", – сказал Череватый.

В общей сложности произошло 7 боеприкосновений, во время которых был уничтожен 61 захватчик, ранены еще 116 и взяты в плен пятеро.

Украина получит ударные вертолеты от Чехии

Премьер Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции в Праге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о передаче вертолетов и обучении пилотов на F-16

"Чехия передаст Украине больше ударных вертолетов и сотни тысяч крупнокалиберных боеприпасов, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в академии Страка", – говорится в заявлении.

Премьер-министр рассказал, что Чехия примет участие в подготовке украинских пилотов, в том числе и на истребителях F-16. Также страна передаст симуляторы, чтобы пилоты могли тренироваться в Украине.

Зеленский, находящийся в Праге с двухдневным визитом, отметил, что Чехия оказывает не меньшую помощь, чем крупные европейские государства, и реагирует очень гибко и своевременно.

Словакия произведет 16 гаубиц Zuzana 2 для Украины.

Украина и Словакия подписали контракт на производство 16-ти самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

"Я благодарен за оборонную поддержку, за все эти месяцы, в том числе и за поддержку сейчас. Накануне был подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц Zuzana 2", – заявил Зеленский.

Фото: mezha.media

Кроме того, страны договорились о совместном производстве боеприпасов.

На Таврическом направлении ВСУ уничтожили две роты врага

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать врага с позиций, уничтожать технику и живую силу. Об успехах наших защитников в этом направлении сообщил генерал Александр Тарнавский.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1247 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты, – рассказал генерал Тарнавский. Уничтожены 28 единиц военной техники противника. В частности, 6 танков, 5 ББМ, 4 орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона", 3 БПЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка "Акация", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", станция РЭБ и автомобильная техника. Также был уничтожен склад боеприпасов врага.

МВФ увидел возобновление экономической активности в Украине

В I квартале 2023 года рост ВВП Украины составил 2,4% по сравнению с падением на 29,1%, которое было в конце прошлого года. Об этом говорится в отчете МВФ по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, сообщает Укринформ.

Рост ВВП на 2,4% свидетельствует о значительном возобновлении экономической активности, а также об адаптации бизнеса и домохозяйств к войне, считают в МВФ. "Опросы предприятий подтверждают улучшение настроений", - говорится в документе.

В Украине также улучшились условия на валютном рынке из-за продолжения внешних поступлений и сезонных факторов, в частности продажи валюты сельскохозяйственными производителями. Разница между официальным и наличным курсами стабилизировалась на уровне около 2 - 4% с марта, тогда как месячная чистая продажа валюты НБУ стабилизировалась на уровне $1,6 миллиарда в марте-мае по сравнению с $2,9 миллиарда зимой. В то же время негативное влияние на украинскую экономику может оказать подрыв Каховской ГЭС, приведший к потере значительной части пахотных земель.