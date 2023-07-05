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Обзор

Победные новости 497-го дня войны: "эдельвейсы" отбили ряд территорий под Бахмутом, за неделю упокоился уже второй соратник Кадырова, раненный в Украине

Зиновия Воронович
5 июля, 2023 среда
19:53
Победа Украины

5 июля генерал Сырский сообщил об успехах "эдельвейсов" под Бахмутом, а от ранений умер приближенный к Кадырову боевик Ислам Хизриев

ВСУ сообщают об успехах на подступах к Бахмуту

5 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об успехах на северных подступах к Бахмуту

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи. Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага. Слава украинским воинам", - написал Сырский.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении подтвердил также Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в вечерней сводке Генштаба.

На юге кое-где удалось прорвать самую сложную линию обороны росармии

На юге ВСУ на некоторых направлениях уже прошли первую, то есть самую сложную, линию обороны российской армии. Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Что такое первая линия обороны? Это и есть полоса обеспечения - это самый сложный участок по всей обороне. Там максимальное размещение минно-фугасного заграждения, что мешает продвижению сил противника. Там также размещается большое количество "секретов" с противотанковыми ракетными комплексами, окопы. Эта зона находится в радиусе огневого воздействия всего артиллерийского потенциала, который уже находится по второй и частично по третьей линии обороны", – сказал он.

По словам Коваленко, уже после полосы обеспечения начинается основная (вторая) линия обороны. Там сконцентрированы основные ресурсы (ББМ, танки, БМП, БТР и артиллерия) и подразделения. Третья линия обороны фактически тыловая – там размещаются комплексы РЭБ, командные пункты, пункты управления, штабы, склады, обеспечение. Также зенитно-ракетные комплексы, прикрывающие первую и вторую линию с воздуха.

Карта лінії оборони армії РФ-0407

"По некоторым направлениям на юге полосу обеспечения уже прошли и есть уже выход на основную линию обороны. Мы фактически сломали всю вторую линию обороны, нашли позиции их артиллерии, ЗРК в третьей линии обороны, всю логистику, размещение складов", – добавил эксперт.

Украина наращивает добычу природного газа

Государственная компания "Укргаздобыча" запустила три газовые скважины. Две из них новые, третья – после капитального ремонта.

По словам главы Нафтогаза Алексея Чернышева, новые скважины пробурили на старом месторождении. Это стало возможным благодаря глубокому анализу разработки и использованию построенной 3D модели. Было успешно запущено 10 новых скважин на месторождении, их суточная добыча превысила 3 миллиона кубометров.

Еще одна скважина, на которой провели капитальный ремонт, работает на месторождении почти с 30-летней историей. До выполнения ремонтных работ добыча газа из нее была незначительной, но после перевода ее на вышележащий горизонт скважина увеличила добычу в десятки раз.

"За первое полугодие 2023 года наше предприятие ввело в эксплуатацию уже 11 высокопроизводительных скважин с добычей более 100 тыс. куб. м в сутки каждое. Четыре из них дают более 300 тыс. куб. м в сутки", – говорится в сообщении.

Умер бывший представитель Рамзана Кадырова, раненый в Украине

Бывший представитель Рамзана Кадырова, командир взвода охраны в чеченском подразделении "Ахмат".

Как сообщает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, представитель Кадырова по Северо-западному федеральному округу Ислам Хизриев скончался в результате тяжелого ранения, полученного в Украине. В 2021 году Хизриева задержали за хранение наркотиков, чтобы не сидеть за решеткой, он поехал воевать в Украину.

По непроверенным данным, Хизриев умер 3 июля. В это время появилась информация о смерти командира отряда специального назначения "Ахмат" войск росгвардии Евгения Писаренко.

Украинская ІТ-армия заблокировала работу онлайн-сервисов РЖД

5 июля украинские кибервойска заблокировали работу онлайн-сервисов российской железной дороги. Это сделало невозможным приобретение билетов на поезда через мобильное приложение и сайт РЖД.

Как сообщают российские СМИ, из-за технического сбоя возникли также проблемы с приобретением билетов в железнодорожных кассах.

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