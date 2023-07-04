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Обзор

Победные новости 496 дня войны: ВСУ за сутки продвинулись на 2 км на Бердянском направлении, а Подмосковье атаковали дрон

Зиновия Воронович
4 июля, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

ВСУ за последние сутки продвинулись на 2 км на Бердянском направлении, а Подмосковье снова атаковали дроны – один упал в км от аэропорта Внуково

Украина за год не потеряла ни одной системы HIMARS

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что ВСУ не потеряли ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS, передававшихся США.

"Наши поздравления с Independence Day американскому народу! Спасибо за неизменную поддержку, которая помогает нам бороться за нашу свободу, уничтожать врага и защищать общие ценности", – пишет замминистра.

Маляр считает реактивные системы залпового огня HIMARS одним из сильнейших проявлений поддержки, оказанной Соединенными Штатами Америки нашей стране.

"Испугнувшись и почувствовав первые огромные потери, оккупанты начали охоту на HIMARS. Но так до сих пор никого и не поймали. Благодаря максимальной скорости 85 км/ч HIMARS способна развернуться, отстреляться и покинуть позицию менее чем за 1 мин. Это позволяет применять ее для тактики shoot-and-scoot (стреляй-и-беги), что значительно уменьшает шансы быть обнаруженным и пораженным врагом", - отметила Маляр.

ВСУ продвинулись на 2 км на Бердянском направлении

Представитель объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что на Бердянском направлении за последние сутки украинская армия смогла продвинуться на расстояние до 2 км вглубь обороны противника.

ЗСУ

Фото: Генштаб ВСУ


"На Таврийском направлении Силы обороны системно выбивают противника с позиций и продолжают продвижение вперед. В частности, на Бердянском направлении наши подразделения смогли продвинуться на 2 км вглубь обороны противника. Сейчас ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Проводим аэроразведку местности и наносим огневые поражения. Также осуществляется контрбатарейная борьба и проводится разминирование", – рассказал Шершень.

В Мариуполе активизировались партизаны

За последние две недели в разных районах оккупированного Мариуполя Донецкой области были обнаружены тела восьми убитых российских военных. Об этом сообщает Мариупольский горсовет со ссылкой на российские telegram-каналы.

По данным горсовета, шестерых российских военных зарезали, двоих – застрелили в затылок. При этом факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди окупантов не началась паника.

"По словам окупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", - говорится в сообщении.

Подмосковье атаковали дроны-камикадзе

4 июля утром в Подмосковье раздавались взрывы и сообщали о работе ПВО. По данным российских пабликов, около одного дрон-камикадзе ударил по административному зданию на территории одного из военных объектов в Кубинке Московской области. В общей сложности беспилотников было не менее пяти.

Один из беспилотников взорвался недалеко от села Марушкино, не долетев всего один км до аэропорта Внуково. В аэропорту якобы из-за этого перенесли несколько рейсов. Еще один упавший в селе Кубинка между аэродромом и главным храмом минобороны РФ.

Предполагается, что целью беспилотников могла быть резиденция Путина в Ново-Огарево.

"Мавка. Лесная песня" продолжает бить рекорды

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" посмотрели более 1,2 миллиона зрителей за восемнадцать недель в Украине.

"По результатам восемнадцатой недели в национальном прокате, кассовые сборы мультфильма Мавка составляют 152 331 158 грн", – пишет пресс-служба Госкино.

Количество проданных билетов возросло до 1 215 519 штук.

Мавка. Лісова пісня

Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE


"Радуемся вместе с командой "Мавки" и благодарим преданных зрителей за четыре месяца в кино", - отмечает ведомство и добавляет, что прокат продолжается.
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