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Обзор

Победные новости 495-го дня войны: морпехи сбили вражеский вертолет из противотанкового комплекса, а в Гааге создали спецофис для расследования преступлений РФ в Украине

Зиновия Воронович
3 июля, 2023 понедельник
20:00
Победа Украины

Морские пехотинцы 36-й бригады из ПТРК Javelin сбили российский ударный вертолет, а в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины

Морские пехотинцы выстрелом противотанкового "джавелина" сбили вражеский вертолет

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского на Бердянском направлении с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

"309-й ликвидирован вертолет окупантов за морпехами 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского", - говорится в сообщении бригады.

Танки Leopard 1 A5 от Германии поступят в Украину в ближайшие недели

В ближайшие недели в Украину доставят десятки основных боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Мы впервые в истории приняли Стратегию национальной безопасности. Большинство общества поддерживает этот прорыв. В ближайшие недели в Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1 A5, которые предоставят Германия и Дания", – добавил он.

По словам министра, Германия оказывает Украине вторую по объему военную помощь в сфере поставок техники, если говорить о прямой финансовой помощи или оказываемой в рамках ЕС, и является одной из стран, в значительной степени готовящих украинские Вооруженные Силы.

В Украине ликвидировали командира российского спецотряда "Ахмат"

Командира чеченского спецотряда "Ахмат" российской армии Евгения Писаренко, имевшего позывной "Большой", ликвидировали в Украине. Об этом сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.

Фото: РБК


Писаренко ранее служил в ставропольском ОМОНе, где получил звание полковника. В начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в армию РФ и в составе чеченского батальона "Ахмат" участвовал в войне России против Украины. Российский военный корреспондент Дмитрий Кулько заявил, что он сделал это, чтобы "защищать жителей Донбасса".

В Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины

3 июля в Гааге открыли Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA). Это может стать шагом к созданию специального трибунала, который мог бы привлечь к ответственности чиновников Кремля за начало войны в Украине.

"Это начало конца безнаказанности за преступление агрессии. С сегодняшнего дня в Гааге будут работать украинские прокуроры. Представители JIT из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Румынии вместе с ними присоединятся к работе ICPA на стартовом этапе. Специальный прокурор США по преступлению агрессии будет поддерживать деятельность Центра. Другие страны и институции смогут присоединиться в ближайшие месяцы", – заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA) является уникальным судебным центром, интегрированным в Евроюст для содействия национальным расследованием преступления агрессии, связанного с войной в Украине. Благодаря ICPA независимые прокуроры из разных стран смогут ежедневно сотрудничать в едином месте, быстро и эффективно обмениваться доказательствами и согласовывать общую стратегию расследования и обвинения. ICPA будет способствовать эффективной подготовке дел и будет участвовать в любом будущем судебном преследовании за преступление агрессии, независимо от юрисдикции, в которую будут представлены на рассмотрение дела.

Швейцария профинансирует восстановление 30 школ в Украине

Швейцария предоставит 5,5 млн швейцарских франков ($6,1 млн.) на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине, где обучаются ориентировочно 15 тыс. детей.

Как сообщают в пресс-службе федерального совета Швейцарии, деньги предназначаются для восстановления пострадавших от боевых действий школ в Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

"В планах – обустройство защищенных многофункциональных комнат, в которых обучение может проходить без перерывов даже во время авианалета", – сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

"Благодаря дополнительному взносу Швейцарии проект DECIDE также должен иметь возможность оказывать техническую и педагогическую поддержку онлайн-образования для детей, которые были перемещены или живут в регионах с большой конкуренцией, где обучение офлайн невозможно. Взнос Швейцарии дает возможность примерно 15 тыс. школьников продолжать свою образование достойным и безопасным способом", – подчеркнули в федеральном совете.

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