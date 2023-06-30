В Херсонской области на российских минах взрываются их же солдаты

Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга в поле боя. Как сообщает Генштаб ВСУ, в Сергеевке Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предварительной ротацией.

В целом, на Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Япония и Всемирный банк предоставит Украине $1,5 млрд

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение займа в поддержку восстановления и развития Украины в размере $1,5 млрд по гарантиям правительства Японии на 33 года.

Как сообщает Министерство финансов Украины, эти средства будут использованы для поддержки укрепления системы социальной защиты в Украине, восстановления экономики и улучшения прозрачного и эффективного использования государственных ресурсов.

"Япония и Всемирный банк являются ключевыми партнерами Украины, которые оказывают нам поддержку от первых дней полномасштабного вторжения РФ. Средства партнеров будут направлены на финансирование расходов для обеспечения потребностей наиболее уязвимых категорий граждан. Благодарен Правительству Японии и Совету исполнительных директоров Всемирного банка за важное решение, которое поможет поддержать финансовую стабильность страны. Рассчитываем получить указанные средства уже в ближайшее время", – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Нацгвардейцы закрепились на новых позициях в Луганской области

Нацгвардейцы отбили атаку врагов и закрепились на новых позициях в Луганской области, сообщает пресс-служба МВД.

"Бойцы 50 полка имени полковника Семена Высочана, совместно с другими подразделениями Сил обороны, успешно отбили атаку российских военных несмотря на численное преимущество противника. Украинские военные ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 и уничтожили их технику. Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы наступление", – сообщает МВД.

Фото: МВД Украины

Бой длился около 18 часов и включал совместную работу разных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня.

В оккупированном Бердянске раздалось 11 взрывов

Утром 30 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось 11 взрывов, в том числе в районе аэропорта.

"11 взрывов раздалось в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", – сообщила Бердянская городская военная администрация.

Позже Стратком ВСУ сообщил о поражении Силами обороны Украины штаба и склада горюче-смазочных материалов вражеской армии

В новом пакете помощи Дания предоставит Украине ракеты для ПВО

Правительство Дании 30 июня объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы и техника для разминирования

Как сообщили в пресс-службе минобороны Дании, правительство выделит 1,3 млрд датских крон (170 млн евро). Пакет будет включать средства в приобретение артиллерийских снарядов совместно с ЕС. Полное содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.

"Международное сотрудничество имеет решающее значение для дальнейшей поддержки борьбы Украины за свободу. К сожалению, похоже, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал, поддерживаемый украинцами в долгосрочной перспективе", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что пакет помощи формировался на основе пожеланий и потребностей Украины, а финансирует его новый "Украинский фонд".