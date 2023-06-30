Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 492 дня войны: в Луганской области ВСУ отразили атаку, продолжавшуюся 18 часов, а в оккупированном Бердянске прозвучало более десятка взрывов
Обзор

Победные новости 492 дня войны: в Луганской области ВСУ отразили атаку, продолжавшуюся 18 часов, а в оккупированном Бердянске прозвучало более десятка взрывов

Зиновия Воронович
30 июня, 2023 пятница
20:00
Победа Украины

ВСУ отбили 18-часовую атаку и закрепились на новых позициях в Луганской области, а во временно оккупированном Бердянске поразили штаб врага и склад

В Херсонской области на российских минах взрываются их же солдаты

Российские оккупационные войска продолжают убивать друг друга в поле боя. Как сообщает Генштаб ВСУ, в Сергеевке Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях, с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5 армии восточного военного округа взорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предварительной ротацией.

В целом, на Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Япония и Всемирный банк предоставит Украине $1,5 млрд

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил выделение займа в поддержку восстановления и развития Украины в размере $1,5 млрд по гарантиям правительства Японии на 33 года.

Как сообщает Министерство финансов Украины, эти средства будут использованы для поддержки укрепления системы социальной защиты в Украине, восстановления экономики и улучшения прозрачного и эффективного использования государственных ресурсов.

"Япония и Всемирный банк являются ключевыми партнерами Украины, которые оказывают нам поддержку от первых дней полномасштабного вторжения РФ. Средства партнеров будут направлены на финансирование расходов для обеспечения потребностей наиболее уязвимых категорий граждан. Благодарен Правительству Японии и Совету исполнительных директоров Всемирного банка за важное решение, которое поможет поддержать финансовую стабильность страны. Рассчитываем получить указанные средства уже в ближайшее время", – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Нацгвардейцы закрепились на новых позициях в Луганской области

Нацгвардейцы отбили атаку врагов и закрепились на новых позициях в Луганской области, сообщает пресс-служба МВД.

"Бойцы 50 полка имени полковника Семена Высочана, совместно с другими подразделениями Сил обороны, успешно отбили атаку российских военных несмотря на численное преимущество противника. Украинские военные ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 и уничтожили их технику. Российские войска продолжили атаку, но нацгвардейцы наступление", – сообщает МВД.

снаряд 50 полку

Фото: МВД Украины

Бой длился около 18 часов и включал совместную работу разных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня.

В оккупированном Бердянске раздалось 11 взрывов

Утром 30 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздалось 11 взрывов, в том числе в районе аэропорта.

"11 взрывов раздалось в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", – сообщила Бердянская городская военная администрация.

Позже Стратком ВСУ сообщил о поражении Силами обороны Украины штаба и склада горюче-смазочных материалов вражеской армии

В новом пакете помощи Дания предоставит Украине ракеты для ПВО

Правительство Дании 30 июня объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы и техника для разминирования

Как сообщили в пресс-службе минобороны Дании, правительство выделит 1,3 млрд датских крон (170 млн евро). Пакет будет включать средства в приобретение артиллерийских снарядов совместно с ЕС. Полное содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.

"Международное сотрудничество имеет решающее значение для дальнейшей поддержки борьбы Украины за свободу. К сожалению, похоже, что война затягивается, и благодаря многочисленным пожертвованиям мы и наши союзники посылаем мощный сигнал, поддерживаемый украинцами в долгосрочной перспективе", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Он добавил, что пакет помощи формировался на основе пожеланий и потребностей Украины, а финансирует его новый "Украинский фонд".

Статьи
Новости
Япония
Дания
военные силы Украины
Херсонщина
Бердянск
Война с Россией
Запорожская область
Военные новости
помощь Украине
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
30 июня, 2023 пятница
На Купянско-Сватовском направлении Силам обороны удалось продвинуться вперед, - командир роты ВСУ Федоренко
Дональд Трамп
30 июня, 2023 пятница
Трамп заявил, что Украина должна отдать РФ часть территорий. В ОП прокомментировали
Биньямин Нетаньяху
29 июня, 2023 четверг
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.31
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
30 июня
20:57
Минцифры
Будет заниматься телеком-сферой: правительство расширило полномочия Минцифры
20:40
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:37
Wasatch Group присоединится к строительству модульного жилья в Киевской области
20:24
"Это одна из самых значимых наших побед": Зеленский почтил память погибших на Змеином бойцов
20:20
Корректировщика ракетного удара РФ по кафе в Краматорске арестовали на 60 суток
20:00
OPINION
Не вымерли тогда, выстоим и теперь
19:58
В Луганской области оккупанты ограбили роддом и устроили в нем полевой госпиталь, - Генштаб
19:52
Лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в пользу Украины, - Bloomberg
19:35
Обновлено
В аэропорту Кишинева таджик застрелил двух человек: СМИ Молдовы пишут, что убийца – вагнеровец
19:35
Константин Жеваго: После победы над Россией государственные банки должны быть проданы
19:21
Депортировали 48 детей-сирот из Херсона: депутат Госдумы, оккупационное чиновник и врач получили подозрения
19:03
Эксклюзив
В районе Антоновского моста ведутся активные боевые действия, - экс-заммэра Херсона Головня
18:36
Обзор
Как знаменитый Форд законкурировал с каскадером Кодзи и третий сезон "Ведьмака": что посмотреть на выходных
18:32
Константин Жеваго
Жеваго: украинские чиновники радикально увеличили свое влияние и аппетиты, государство контролирует банки, медиа, оказывает давление на бизнес
18:06
OPINION
На повестке дня – осознанное единство
18:04
Беларусь поставила на боевое дежурство дивизион ЗРК С-400: "Гаюн" установил его местонахождение
17:55
Новости компаний
Вклад в победу: ВСУ получили уже 130 авто при содействии Favbet Foundation
17:53
СБУ идентифицировала двух оккупантов, которые из танка обстреливали жилые дома на Харьковщине
17:48
"Увеличиваем оборонные возможности": Наев оценил угрозы для севера Украины со стороны РФ и Беларуси
17:43
Дания
Дания выделила €170 млн на военную помощь Украине
17:41
Оккупанты полностью уничтожили растительность на острове Джарылгач, - ученый
17:25
"Киев готовится совершить теракт": ЦПД рассказал о новом нарративе пропаганды, который озвучили в МИД России
17:09
Эксклюзив
Кассетные боеприпасы очень быстро дадут преимущество ВСУ, - эксперт Defense Express Рябых
17:06
В Кировоградской области с 1 июля сократят комендантский час
16:59
Япония выделит Украине $1,5 млрд. На что пойдут средства
16:55
Матеуш Моравецкий
Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО с учетом угроз от РФ
16:43
Выходила в свет 320 лет: старейшая ежедневная газета Европы издала последний бумажный номер
16:42
ЕС призвал Китай надавить на Россию для вывода войск из Украины
16:36
Сокращение украинского дубляжа является нарушением Конституции: Кремень о законопроекте по применению английского языка
16:31
Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов
16:28
Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
16:28
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
16:14
Враг ударил по школе в Донецкой области: погибли учительница и бухгалтер, 6 сотрудников ранены
16:09
OPINION
Война в долгую. Это марафон, а не спринт
16:03
Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа
15:43
санкции против РФ
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
15:40
"Войне, кажется, нет конца": Папа Римский призвал к совместным "креативным усилиям" ради справедливого мира в Украине
15:38
OPINION
Где Шойгу и Суровикин? Кто придет за головой Путина
15:34
На Хортице после обмеления Днепра нашли древнюю дубовую лодку
15:32
Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита Павла Лебедя. Подробности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV