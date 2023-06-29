ВСУ продвинулись на 1300 м на Бердянском направлении

Силы обороны обескровливают врага на юге Украины и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На направлении Ривнопиль - Володино наши имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав, - сообщила Анна Маляр. - На Запорожском и Мелитопольском направлениях уничтожаем врага. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона".

По данным замминистра, на Бердянском направлении есть продвижение на 1300 м.

Буданов уверен, что ЧВК Вагнера больше не будет воевать в Украине

Наемники ЧВК Вагнера, являющиеся самым эффективным военным подразделением России, больше не будут воевать в Украине. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В который раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Был нанесен урон военно-космическим силам РФ. А еще – ЧВК Вагнера больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, умевшее добиваться успеха любой ценой", – сказал он.

Украинский стартап, занимающийся агродронами, привлек более полумиллиона долларов

Украинский AgroTech-стартап FarmFleet, занимающийся использованием дронов в сельском хозяйстве, сообщил об успешном завершении первого раунда финансирования. Стартап привлек $550 000 с оценкой в $3,7 млн.

В компании сообщают, что инвестиции будут использованы для расширения функциональных возможностей компании FarmFleet в соответствии с требованиями украинских агропроизводителей, а также для общего укрепления сельскохозяйственного сектора страны.

Фото: FarmFleet



"Наша миссия – создать прозрачный и интеллектуальный рынок аутсорсинга в сельском хозяйстве, расширяя таким образом возможности для фермеров, которые смогут выполнять свои операции эффективно и с исключительным качеством", – заявил Февзи Аметов, один из основателей проекта.

Нацгвардейцы заняли господствующие позиции у Авдеевки

Авдеевское направление находится под контролем Сил обороны Украины, в состав которых привлечено спецподразделение Нацгвардии "Омега". Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Несмотря на заявления врага о том, что Авдеевка почти захвачена в полукольцо и украинским силам не удастся прорвать их линию обороны, командир подразделения "Омега 5" говорит, что именно украинские силы обороны имеют господствующие позиции, хотя и не отрицает, что это один из самых тяжелых. отрезков фронта

"Мы находимся на высотах, у нас господствующие позиции, поэтому врагу очень непросто приблизиться к нашим позициям. Противник все же пытается продвигаться в сторону города, но ближе чем на 6 километров враг своей техникой не подходит. Сейчас оккупанты пытаются наступать только пехотой, которую наши разведчики видят и оперативно уничтожают. Как результат: доходят до наших позиций несколько оккупантов с поднятыми руками. Противник, который не сдался и пытался штурмовать наши позиции, отрезан от своих логистических узлов, и мы наблюдаем, как они на подходах окапываются и вылезают два раза в сутки, чтобы попить воды из лужи. Это уже о чем-то говорит: они не могут безопасно чувствовать себя на данном отрезке фронта. И в этом наше преимущество", – описал он ситуацию.

Среди номинантов Центральноевропейской литературной премии четверо украинцев

Станислав Асеев, Оксана Забужко, Тамара Гориха Зерня и Наталья Сняданко попали в длинный список Центральноевропейской литературной премии Angelus-2023.

Всего в длинном списке 14 кандидатов, среди которых четверо поляков, одна словачка, два немца, а также писатели из Албании, Австрии, Боснии и Герцеговины. Короткий список премии будет обнародован в сентябре, а победителя объявят 14 октября.

Angelus — это литературная премия, которую вручают каждый год, начиная с 2006-го, за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в прошлом году.