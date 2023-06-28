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Обзор

Победные новости 490-го дня войны: ВСУ разбили три роты врага на Таврическом направлении, а Минюст начал "главную санкционную битву"

Зиновия Воронович
28 июня, 2023 среда
20:00
Победа Украины

За последние сутки Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали три роты вражеских солдат, а Минюст подал иск о конфискации имущества российских олигархов

За сутки враг потерял три роты на Таврическом направлении

ВСУ продолжают наступательные действия на Таврическом направлении. Как сообщил генерал Александр Тарнавский, только за сутки потери врага на этом направлении – три роты солдат и более двух десятков техники.

"Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Имеем частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1222 огневых задачи. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожена 21 единица военной техники противника", – сообщил он.

Среди уничтоженной техники, в частности, два ББМ, два БПЛА "Орлан-10", самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильная техника. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага.

ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях Приазовья

Капитан ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Еспресо" сообщил , что Силы обороны Украины продвигаются на Приазовском направлении и закрепляются на деоккупированных территориях.

"На Приазовском направлении есть продвижение ВСУ. Выполняем задачи, наши подразделения закрепляются на деоккупированных территориях. В настоящее время наши боевые, огневые, разведывательные, управленческие способности выросли. В некоторых элементах боя россияне уже далеко позади нас. Это благодаря обученности украинских подразделений и помощи западных партнеров", – заявил Прозапас.

По словам капитана ВСУ, Силы обороны Украины держат под огневым контролем все участки фронта, которые будут освобождены.

Женская сборная выиграла Европейские игры по стрельбе из пистолета

28 июня женская сборная Украины по стрельбе, которую представили Елена Костевич, Анастасия Нимец и Юлия Коростылева, завоевала золото командного турнира на Европейских играх. В финале стрельбы из пистолета на 25 метров Украина победила Польшу – 16:10.

Олена Костевич

Фото: Getty Images

В арсенале украинской команды это третья золотая награда на этих соревнованиях. В предыдущие дни золото получили Павел и Юлия Коростылева в пулевой стрельбе на 25 метров. Елена Костевич завоевала бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Хорватия официально признала Голодомор геноцидом

Парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Парламент Республики Хорватия принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил страну за это решение и подчеркнул, что оно – историческое.

"Мир никогда не смирится с преступлениями Кремля – ни прошлыми, ни настоящими", – написал Зеленский.

Минюст начинает конфискацию активов владельцев VS Energy

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов к Александру Бабакову, Евгению Гинеру и Михаилу Воеводину. Об этом сообщила глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

"Главная санкционная битва начата! Взимаем активы россиян – корпоративные права в восьми облэнерго, шести отелях, двух металлургических заводах, торговом центре в центре столицы и еще 31 юридическом лице. Также денежные средства - около 2,5 млн долл. США!" – написала Богатых.

Как сообщает глава департамента санкционной политики, Бабаков Александр Михайлович является заместителем председателя государственной думы федерального собрания российской федерации и одним из бенефициаров компании VS ENERGY INTERNATIONAL NV (Нидерланды), владеющей рядом активов в Украине (энергетика, металлургия, финансы). Он публично высказывался за назначение смертной казни гражданам иностранных государств, сопротивляющихся агрессии РФ и признание полка "Азов" террористической организацией.

Воеводин Михаил Васильевич (криминальное прозвище "Миша Лужнецкий", "Потап") – вор в законе. В группировке "Лужники" отвечает за силовой блок, контакты с представителями правоохранительных органов и криминалитета (рейдерские захваты отечественных предприятий, угрозы физической расправы, силовые акции протеста, разбойные нападения)

Гинер Евгений Леннорович (уроженец г. Харьков; криминальное прозвище "Женя Харьковский"; глава финансового комитета Российского футбольного союза; владелец футбольного клуба ЦСКА). Бывший вице-спикер совета Российской Федерации, член комитета госдумы РФ по международным делам, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за границей. В Украине был бенефициарным собственником коммерческого банка, в противоправной группировке отвечает за экономическую составляющую ведения бизнеса, организует схемы вывода денежных средств за границу с последующим их обналичиванием, в том числе используя подконтрольное финансовое учреждение.

"Иск основывается на доказательствах, полученных в рамках уголовных производств, информации разведывательных, антикоррупционных органов, других государственных учреждений, общественных организаций и публичной информации", – сообщила Инна Богатых.

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