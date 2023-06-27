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Обзор

Победные новости 489-го дня войны: ВСУ прорвали оборону в Бахмутском районе, враг свозит раненых в детсады и школы

Зиновия Воронович
27 июня, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

Победные новости дня: обзор успехов Украины в противостоянии с Россией на всех фронтах

Нидерланды заказали у Rheinmetall 14 танков Leopard 2 для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall передаст для ВСУ 14 танков Leopard 2, заказанных Нидерландами. Первый прибудет в Украину в январе 2024 года. Это танки, которые концерн ранее получил из других государств, сообщает Tagesschau.

"Компания Rheinmetall объявила, что заказ составляет трехзначное число миллионов евро", – говорится в сообщении.

Также достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии.

Первый из 14 основных боевых танков должен быть поставлен в Украину в январе 2024 года, а остальные машины – в течение 2024 года.

ВСУ пробили оборону врага в районе Курдюмовки Донецкой области

Первый механизированный батальон 28-й ОМБр разгромил батальон врага в районе села Курдюмовка Донецкой области и пробил оборону, которую враг готовил месяцами.

"1-й механизированный батальон 28-й ОМБр провел успешный штурм позиций оккупантов в районе Курдюмовки. В результате боя вражеский батальон был разгромлен - до 35 ликвидированных, 40 бежали, несколько оккупантов сдались в плен, - сообщают на странице 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего похода. – Это важный успех, поскольку наши воины пробили оборону, которую враг готовил месяцами. И это – результат долгого, титанического труда, тренировок и слаженности".

При этом бойцы бригады просят не воспринимать контрнаступление как кино.

"Помните, контрнаступление – это не кино и не веселые видео в соцсетях. Если вы "устали от войны", то представьте себя на месте парней в БМП, летящего на штурм. Поэтому поддерживайте ВСУ, помогайте и приближайте победу вместе с нами! Пожалуйста. Поделитесь этим видео, ведь ваша поддержка очень важна для каждого, кто делает настоящие чудеса на поле боя. В начале войны мы сплотились, чтобы выстоять, теперь мы должны сплотиться, чтобы победить!", - призвали в бригаде.

ВАКС разрешил конфисковать продукцию российского производителя самолетов "Ил"

Высший антикоррупционный суд разрешил конфисковать находящиеся на территории Украины активы Публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" (производитель самолетов "Ил").

"ВАКС применил санкцию в виде взыскания активов с Публичного акционерного общества "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", в частности, идет речь о продукции, переданной последним Государственному предприятию "АНТОНОВ" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета АН-140-100 по договору 2010 года стоимостью 4 022 614,46 доллара США", – сообщает пресс-служба ВАКС.

Раненых окупантов свозят в садики и школы

Украинская армия продвигается на Бахмутском направлении, а враг ежедневно несет значительные потери, поэтому под госпитали переоборудуют школы и садики. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, которое находится в Новомихайловке Херсонской области, доставлено около 50 раненых оккупантов. Также противник продолжает переоборудовать гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения", - говорится в Геннадии.

В частности, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в еще один военный госпиталь. Раненых захватчиков подвозят постоянно

За последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления врага, два зенитных ракетных комплекса "Бук" и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и четыре по зенитно-ракетным комплексам врага.

Украина завоевала 15 золотых медалей на европейских играх-2023

Сборная Украины занимает третье место в медальном зачете Европейских игр в Кракове. В общей сложности наши спортсмены уже завоевали 15 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград, сообщает Еспресо.TV.

Только за вторник, 27 июня, Украина завоевала золото в пулевой стрельбе на Европейских играх-2023. Павел Коростылев и Юлия Коростылева стали чемпионами в миксте стрельбы из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.

Фото: Максим Козицкий


Кроме того, в этот же день Украина добыла в борьбе две золотые медали Европейских игр-2023 в муай-тае. Игорь Любченко стал чемпионом соревнований в весе 67 кг. А Александр Ефименко – в весе 71 кг. Третью медаль Европейских игр-2023 в муай-тае завоевал Егор Скурихин. Он стал серебряным призером в весе 81 кг.

Также Украина завоевала четвертую медаль на Европейских играх-2023 в прыжках в воду. Ксения Байло и София Эсман стали серебряными призерками в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.


 

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