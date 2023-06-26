Силы обороны освободили село Ровнополь Донецкой области

Силы обороны вернули село Ровнополь в Волновахском районе Донецкой области под контроль Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", – написала она.

Населенный пункт освободилибойцы 2-го механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады ВСУ.

По словам директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, потеря россиянами Ровнополя означает, что в дальнейшем из этого плацдарма могут развиваться успешные действия, в частности на южном направлении.

"Это в тактическом плане очень важный населенный пункт. Мы можем теперь развивать успехи в направлении Ремивки, Приютного. Актуальным остается направление Старомлиновки. Создание напряжения для противника на всей протяженности Времеевского выступления не позволяет перебрасывать резервы и адекватно реагировать, что может привести к падению обороны на этом направлении. Также россияне могут быть вынуждены перетаскивать резервы по другим направлениям, которые могут быть для него менее угрожающими", – считает он.

Украинские пилоты уже учатся управлять истребителями F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16.

Поульсен отметил, что Дания, которая является страной НАТО, "сделала шаг, чтобы начать обучение и повышение квалификации украинских пилотов".

"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - добавил министр.

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Исполнитель министра сказал, что украинские пилоты должны провести от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможное предоставление датских самолетов F-16 станет реальностью.

"Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но самолеты F-16 будут в Дании до 2024 года", – подчеркнул Поульсен.

ЕС утвердил дополнительную военную помощь Украине

26 июня Совет иностранных дел Европейского Союза утвердил дополнительную военную помощь Украине на 3,5 млрд евро. Ее направят в Европейский фонд мира.

"Я считаю, что как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что произошедшее в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российские власти и влияет на ее политическую систему", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что сейчас пора поддерживать Украину как никогда. И именно это, по его словам, ЕС будет делать и дальше.

ВСУ за сутки уничтожили 10 артподразделений врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Авиация сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В то же время враг пытался наступать на нескольких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском и Марьинском направлениях. Однако благодаря усилиям ВСУ эти попытки не имели успеха.

Украинский десант высадился на левобережье Херсона

Украинский десант удачно высадился на левом берегу Днепра у Антоновского моста. Об этом сообщает 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Наш десант высадился очень удачно. Успех пока тактический, но это тот успех после которого может пойти и "стратегия". Если Дачи реально полностью под нашим контролем, то можно уже аккуратно употреблять такое важное слово как "Плацдарм", - говорится на странице бригады.