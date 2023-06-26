Победные новости 488 дня войны: освобождение важного для контрнаступления села Ровнополь и высадка украинского десанта на левом берегу Херсонской области
ВСУ освободили от российских захватчиков село Ровнополь Донецкой области. Украинский десант успешно высадился на левом берегу Днепра возле Антоновского моста Херсонской области
Силы обороны освободили село Ровнополь Донецкой области
Силы обороны вернули село Ровнополь в Волновахском районе Донецкой области под контроль Украины. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Силы обороны вернули Ровнополь под наш контроль. Двигаемся дальше", – написала она.
Населенный пункт освободилибойцы 2-го механизированного батальона 31 отдельной механизированной бригады ВСУ.
По словам директора по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерия Рябых, потеря россиянами Ровнополя означает, что в дальнейшем из этого плацдарма могут развиваться успешные действия, в частности на южном направлении.
"Это в тактическом плане очень важный населенный пункт. Мы можем теперь развивать успехи в направлении Ремивки, Приютного. Актуальным остается направление Старомлиновки. Создание напряжения для противника на всей протяженности Времеевского выступления не позволяет перебрасывать резервы и адекватно реагировать, что может привести к падению обороны на этом направлении. Также россияне могут быть вынуждены перетаскивать резервы по другим направлениям, которые могут быть для него менее угрожающими", – считает он.
Украинские пилоты уже учатся управлять истребителями F-16
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о начале учений пилотов из Украины на западных истребителях F-16.
Поульсен отметил, что Дания, которая является страной НАТО, "сделала шаг, чтобы начать обучение и повышение квалификации украинских пилотов".
"Мы также рассмотрим, стоит ли делать конкретные пожертвования Украине датских истребителей F-16 и сколько их должно быть", - добавил министр.
Фото: gettyimages
Исполнитель министра сказал, что украинские пилоты должны провести от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможное предоставление датских самолетов F-16 станет реальностью.
"Это не значит, что вы не можете принять решение заранее. Но самолеты F-16 будут в Дании до 2024 года", – подчеркнул Поульсен.
ЕС утвердил дополнительную военную помощь Украине
26 июня Совет иностранных дел Европейского Союза утвердил дополнительную военную помощь Украине на 3,5 млрд евро. Ее направят в Европейский фонд мира.
"Я считаю, что как никогда важно продолжать поддерживать Украину, потому что произошедшее в эти выходные показывает, что война против Украины разрушает российские власти и влияет на ее политическую систему", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он добавил, что сейчас пора поддерживать Украину как никогда. И именно это, по его словам, ЕС будет делать и дальше.
ВСУ за сутки уничтожили 10 артподразделений врага
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Авиация сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
В то же время враг пытался наступать на нескольких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском и Марьинском направлениях. Однако благодаря усилиям ВСУ эти попытки не имели успеха.
Украинский десант высадился на левобережье Херсона
Украинский десант удачно высадился на левом берегу Днепра у Антоновского моста. Об этом сообщает 46-я отдельная десантно-штурмовая бригада.
"Наш десант высадился очень удачно. Успех пока тактический, но это тот успех после которого может пойти и "стратегия". Если Дачи реально полностью под нашим контролем, то можно уже аккуратно употреблять такое важное слово как "Плацдарм", - говорится на странице бригады.
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