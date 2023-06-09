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Обзор

Победные новости 471-го дня войны: Скифское золото возвращается в Украину, а ВСУ ликвидировали тренировочный лагерь окупантов в Донецке

9 июня, 2023 пятница
19:00
Победа Украины

Почти 9 лет Украина боролась в судах за возвращение скифского золота домой и наконец в деле поставлена точка

ВСУ ударили по тренировочному лагерю подразделения "Ахмат"

Силы обороны Украины ударили по району сосредоточения боевиков подразделения "Ахмат" в тренировочном лагере временно оккупированного Донецка. Потери составили 56 солдат

Об этом в утренней сводке отчитывается Генштаб ВСУ.

В юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "Ахмат". Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий.

6 июня в результате эффективного огневого удара Сил обороны Украины по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются.

Токио предоставит около $5 млн помощи Украине для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кишидой ситуацию вокруг Каховской ГЭС. Токио выделит около $5 млн помощи

О деталях переговоров Зеленский сообщил 9 июня.

"В ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кишидой рассказал о катастрофических последствиях подрыва Россией Каховской ГЭС, ситуации на линии фронта и очередной активизации российского ракетного террора против Украины. Говорили о дальнейшей поддержке безопасности со стороны Японии, сотрудничестве между нашими странами и восстановлении Украины", - написал он.

Политики также обсудили шаги по реализации украинской формулы мира, актуальность которой, по словам Зеленского, подчеркнуло разрушение россиянами Каховской ГЭС.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кишида сообщил о выделении средств Украине на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС. Помощь составит около 5 миллионов долларов и будет распределяться через международные организации.

Скифское золото возвращается в Украину

Верховный суд Нидерландов утвердил решение о возвращении Украине золотых артефактов из Крыма, известных как "скифское золото", которые в течение многих лет были предметом судебного спора с РФ

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

"Верховный суд Нидерландов 9 июня 2023 года, после почти девяти лет судебного процесса, полностью удовлетворил требования Украины в лице Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной политики о возвращении бесценных музейных экспонатов с выставки "Крым – золотой остров в Черном море", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что почти девять лет продолжалась юридическая борьба в судах Королевства Нидерланды, Россия не жалела ресурсов при попытках незаконного присвоения культурных ценностей Украины.

В Киево-Печерской лавре впервые помолятся за упокой Ивана Мазепы, которого русская имперская церковь подвергла анафеме

11 июня 2023 года, в день Всех святых, во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры, построенной на средства Ивана Мазепы, состоится богослужение по случаю 325-летия освящения храма

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"В этот день впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отправлена панихида по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились о его упокоении. В московском патриархате "проклинать" Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году.

Бельгия передаст Украине снарядов на €32,4 млн

Речь идет о 105-миллиметровых артиллерийских снарядах, пишет Reuters со ссылкой на представителя Минобороны Бельгии. По его словам, боеприпасы закупят у бельгийской промышленности и как можно скорее доставят в Украину.

"Эта поставка 105-мм боеприпасов отвечает прямому запросу Украины и отвечает ее потребностям на местах. С этой дополнительной поддержкой в размере 32,4 млн евро министерство обороны предоставило 306 млн евро летальной и нелетальной военной поддержки Украины, в том числе 41 млн евро на топливо", - добавили там.

США предоставит Украине новый пакет помощи на $2 млрд

Это пакет, общая сумма которого составляет до 2,1 миллиарда долларов США и включает в себя критические средства противовоздушной обороны и боеприпасов.

Об этом сообщили в Минобороны США.

Пакет включает:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ЗРК и ракеты HAWK;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм;

беспилотные авиационные системы Puma;

боеприпасы ракетной системы с лазерной наводкой;

Поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по врагу

Авиация сил обороны в сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

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