Победные новости 470-го дня войны: успехи ВСУ возле Бахмута и аннуляция лицензий телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
ВСУ успешно отбивают наши территории возле Бахмута и ликвидируют оккупантов, а пророссийские телеканалы потеряли свои лицензии
3-я штурмовая бригада отбросила врага на 1,8 км у Бахмута
За сутки 3-я штурмовая бригада ВСУ оттолкнула российское войско на 1,8 км вдоль фронтовой линии и на 1,2 км в глубину близ Бахмута Донецкой области.
Об этом написала пресс-служба подразделения.
"В результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды тюремщиков "шторм z": около 30 "двухсотых"; и 40 "трехсотых" россиян", - говорится в заявлении.
Кроме того, украинские защитники уничтожили склады с боеприпасами врага и российскую технику, в том числе машины пехоты, танки, артиллерию.
Только за последние сутки штурмовая бригада отбросила россиян с территорий Донецкой области объемом 1,8 км вдоль и на 1,2 км в глубину линии фронта.
ООН готова эвакуировать жителей из временно оккупированного левобережья Херсона
В четверг, 8 июня, Украина и ООН договорились об организации групп для эвакуации мирных жителей с оккупированного левобережья Херсонской области, как только РФ предоставит доступ.
Об этом говорится в заявлении МИД.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и координатор ООН в Украине Дениз Браун договорились о формировании групп ООН для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей на пострадавших оккупированных территориях левого берега Днепра. Это будет сделано сразу после получения доступа и гарантий безопасности от РФ.
Движение "Желтая Лента" призвало партизан к новой акции ко Дню РФ
В четверг, 8 июня, движение "Желтая Лента" запускает новую акцию "Пали российское" ко Дню РФ, чтобы поздравить рашистов на украинских землях.
"После того, как рашисты подорвали Каховскую ГЭС, мы все чувствуем гнев и ярость, которую мы можем и должны перевести в активные действия", - рассказал в видео активист Алекс.
Движение призывает к 12 июня Дня России курить их флаги, символы, газеты, продукты: "Необходимо показать массовый протест".
Также активист "Желтой ленты" обратился к российским оккупантам на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины.
"Геноцид украинского народа, репрессии, экоцид, за которые вы величественно будете нести ответственность в суде, нас не запугают. Потому что мы будем свободны, а вы – в Гааге!" – подчеркнул Алекс.
Нацсовет аннулировал лицензии пророссийских телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензии каналов "Наш", "Макси ТВ", 112, NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первый независимый"
Решение регулятор принял на заседании 8 июня, сообщает "Детектор медиа".
Все эти каналы и их юридические лица (ООО "ТРК "Новые коммуникации", ООО "ТРК "112-ТВ", ООО "Новости 24 часа", ООО "Тайм медиа", ООО "Телерадиопространство", ООО "НАШ 365", ООО) "Наша Прага") находятся в санкционных списках.
По словам заместителя главы Нацсовета Олега Черныша, часть 9 статьи 50 Закона "О медиа" дает регулятору полномочия аннулировать или останавливать лицензии находящимся под санкциями компаниям.
"Систематические нарушения, поэтому проектами решения предлагается не приостановка, а аннулирование лицензий", – сказал он.
Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по врагу
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага.
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