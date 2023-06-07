Усик назвал россиян больными и неизлечимыми людьми

Об этом Усик сказал в интервью Koloseum.

Усик также напомнил иностранной аудитории, что россияне обстреливают гражданских.

"Враг говорит, что бьет по военной инфраструктуре – это все ложь. Я вижу, куда они бьют. Каждый день мы видим, куда они бьют – по электростанциям, мостам, госпиталям. Это терроризм, по-другому я не могу назвать такие действия. Трудно каждый день, даже сегодня летали бомбы. Я когда проснулся в час ночи, то проснулся от взрывов, мы вместе с дочкой и женой пошли в бомбоубежище", - сказал Александр Усик.

По словам боксера, россияне – это больные и неизлечимые люди

"Когда ты это каждый день слышишь, то какая-то внутренняя злость, гнев к тем людям, которые делают такие ужасные вещи. При этом они еще и кричат, что они молодцы, что-то или кого-то защищают. Это вообще больные люди, которые, кажется, неизлечимы", – заявил Усик.

Концерн Rheinmetall получил от минобороны Германии заказ на 20 БМП Marder для Украины

Об этом пишет RND.

"Во вторник компания объявила на своей производственной площадке в Унтерлюсе, что получила заказ от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder. Транспортные средства должны быть доставлены в Украину до конца июля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июля в Украину также будет отправлена первая партия из 10 тысяч боеприпасов калибра 35 мм для зенитных самоходных установок Gepard.

Известно, что уже сейчас Германия передала Украине 40 БМП Marder. 20 из них принадлежали непосредственно Бундесверу, а остальные были закуплены у Rheinmetall.

В Украине ликвидировали вагнеровца – сына экс-депутата госдумы РФ

В Украине ликвидировали Сайда-Хусейна Ямадаева – завербованного в ЧВК Вагнера сына экс-депутата госдумы РФ и чеченского полевого командира, признанного героем России

Об этом пишет Кавказ.Реалии, информацию о похоронах военного подтверждают собственные источники издания.

Сообщается, что Ямадаев погиб в апреле в Бахмуте.

По данным издания, преступник завербовался в ЧВК Вагнера в колонии в Ульяновской области РФ, на фронт прибыл в начале года.

На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление

За сутки 6 июня украинские войска значительно продвинулись на Бахмутском направлении. Враг перешел к обороне

Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"За прошедшие сутки имеем продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции", – заявила Маляр.

Она добавила, что эпицентром боевых действий остается Восток. Враг продолжает стягивать свои резервы на Бахмутское направление из глубины для защиты.

Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспорт оружия

Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Нижняя палата парламента поддержала эту позицию 22 голосами. Проголосовали против 17, еще 4 – воздержались.

Эта парламентская инициатива регулирует реэкспорт швейцарского оружия в целом. Как отмечается, для стран, которые соблюдают швейцарские ценности и покупают швейцарские военные материалы, срок действия декларации о нераспространении будет ограничен пятью годами.

Передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если эта страна использует свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом, не нарушает права человека и не применяет оружие против мирного населения.

В парламенте отметили, что предложение не предназначено конкретно для Украины, но этот вопрос можно было бы изучить при разработке законопроекта на следующем этапе.

ВСУ на поле боя перехватывает инициативу у врага

Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что на линии фронта ВСУ постепенно перехватывают инициативу

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Захлебнулся наступательный порыв российской армии на Бахмутском направлении. Инициатива постепенно переходит к ВСУ. Мы понемногу начинаем продвигаться вперед не только на Бахмутском направлении, но и на других направлениях. Надеюсь, что россияне не успеют перегруппироваться и летняя кампания приведет к тем же результатам, как в прошлом году на Херсонщине и Харьковщине", – подчеркнул Прозапас.

По словам капитана ВСУ, на поле боя начались тенденции по перехвату инициативы Вооруженными Силами Украины.

"Призываю всех наблюдать за официальными сообщения от Генштаба Украины и сохранять тишину по поводу контрнаступления", - подчеркнул Прозапас.

Морпехи уничтожили 6 российских танков, грузовик и 2 артиллерийские системы

Об этом сообщает официальный фейсбук Командования морской пехоты.

"Военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ. За прошедшие сутки, 6 июня, морские пехотинцы уничтожили 4 танка и 7 россиян", – пишут морпехи.

Потери россиян обеспечили и артиллеристы, наносившие огненное поражение по агрессору. Известно об уничтожении 2 орудий "Гиацинт-Б", 2 танков, грузовика и 10 российских военных.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.

Германия передала Украине гусеничные вездеходы Bandvagn 206

О новом пакете военной помощи сообщается на сайте правительства Германии.

Среди прочего в этот пакет вошли 8 вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, 2 тысячи боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard, 14 разведывательных дронов Vector, 14 защищенных автомобилей для охраны границы и 3 системы обнаружения беспилотников.