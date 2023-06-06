Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18

США, Австралия и Украина обсуждают возможность передачи ВСУ 41 самолета F/A-18 Королевских ВВС Австралии, подлежащих списанию.

Об этом сообщает Australian Financial Review со ссылкой на источники в правительстве Австралии.

США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Вашингтона для передачи самолетов необходимо, поскольку США владеют интеллектуальной собственностью на истребителе.

Сообщается, что 41 самолет был списан с вооружения Королевских военно-воздушных сил и заменен современными F-35.

Севернее Авдеевки ВСУ имеют оперативный успех

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что ситуация в Авдеевке остается напряженной.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За минувшие сутки враг совершил около 20 массированных обстрелов города и 4 авиаракетных удара. По позициям вокруг города противник совершил около 200 обстрелов, 6 авиаракетных ударов. Враг пытался проводить штурмовые действия, но без успеха. Севернее Авдеевки ВСУ имеют определенный оперативный успех. Украинская армия понемногу контратакует", - отметил Барабаш.

Комиссия МКИП подписала акт передачи Киево-Печерской лавры Национальному заповеднику

Об этом информирует глава МКИП Александр Ткаченко.

"Вчера, 5.06.2023 года Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества Лавры завершила свою работу и подписала с Заповедником акт приемки-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование Заповедника", - написал Ткаченко.

Комиссия проверила и возвращает в использование государства 79 объектов.

Министр подчеркнул, что УПЦ (МП) допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника, в дальнейшем с этим будут разбираться специалисты.

Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64

Об этом информирует министерство обороны Чехии.

Укроборонпром и VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в Новом Ичине.

"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем ненужные военные материалы, учим украинских солдат, а теперь тоже помогаем с ремонтом украинской техники. Для обучения и ремонта мы предлагаем свои знания, умения и получим неоценимый боевой опыт от украинцев" , – сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Точное количество отремонтированных танков не уточняется из соображений безопасности.

Авиация Украины нанесла 10 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага.