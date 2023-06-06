Победные новости 468 дня войны: успехи ВСУ возле Авдеевки и передача Киево-Печерской лавры
Австралия думает над передачей Украине истребителей, а между тем ВСУ имеет успехи вблизи Авдеевки
Австралия может передать Украине более 40 истребителей F/A-18
США, Австралия и Украина обсуждают возможность передачи ВСУ 41 самолета F/A-18 Королевских ВВС Австралии, подлежащих списанию.
Об этом сообщает Australian Financial Review со ссылкой на источники в правительстве Австралии.
США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Вашингтона для передачи самолетов необходимо, поскольку США владеют интеллектуальной собственностью на истребителе.
Сообщается, что 41 самолет был списан с вооружения Королевских военно-воздушных сил и заменен современными F-35.
Севернее Авдеевки ВСУ имеют оперативный успех
Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш отметил, что ситуация в Авдеевке остается напряженной.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"За минувшие сутки враг совершил около 20 массированных обстрелов города и 4 авиаракетных удара. По позициям вокруг города противник совершил около 200 обстрелов, 6 авиаракетных ударов. Враг пытался проводить штурмовые действия, но без успеха. Севернее Авдеевки ВСУ имеют определенный оперативный успех. Украинская армия понемногу контратакует", - отметил Барабаш.
Комиссия МКИП подписала акт передачи Киево-Печерской лавры Национальному заповеднику
Об этом информирует глава МКИП Александр Ткаченко.
"Вчера, 5.06.2023 года Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества Лавры завершила свою работу и подписала с Заповедником акт приемки-передачи государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", которым подтвердила передачу государственного имущества в пользование Заповедника", - написал Ткаченко.
Комиссия проверила и возвращает в использование государства 79 объектов.
Министр подчеркнул, что УПЦ (МП) допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника, в дальнейшем с этим будут разбираться специалисты.
Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64
Об этом информирует министерство обороны Чехии.
Укроборонпром и VOP CZ договорились о совместном ремонте танков Т-64 на заводе в Новом Ичине.
"Чехия поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе с российским агрессором. Мы предоставляем ненужные военные материалы, учим украинских солдат, а теперь тоже помогаем с ремонтом украинской техники. Для обучения и ремонта мы предлагаем свои знания, умения и получим неоценимый боевой опыт от украинцев" , – сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Точное количество отремонтированных танков не уточняется из соображений безопасности.
Авиация Украины нанесла 10 ударов по врагу
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных целей врага.
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