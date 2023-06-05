Армия РФ морально истощена ожиданием украинского контрнаступления

Руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что есть признаки того, что оккупанты морально истощены долговременным ожиданием украинского контрнаступления и паникуют. Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

"Рашисты не знают, на каком направлении произойдет наше контрнаступление и держат 450 км фронта на участке нашей ответственности в постоянном напряжении. Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму. Мы постоянно наблюдаем их маневры — россияне нервничают и не остаются постоянно в одном конкретном месте, а также постоянно укрепляют оборонительные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности", - подчеркнула она.

ПВО в мае уничтожила над Киевом 254 воздушных цели

Такие данные обнародовала Киевская городская военная администрация.

"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны не подвергался таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми, аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БПЛА столько, сколько Киев за май. Киев выдержал", - говорится в сообщении.

Фото: КМВА



ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях

Украинские военные переходят к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям фронта. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Успеваем, занимаем господствующие высоты, враг в обороне, хочет удержать позиции.

На юге – враг в обороне. Идут бои местного значения", - комментирует она.

"Black Box" уже нанес врагу ущерб более чем на $700 миллионов

Об этом сообщают в ГУР.

"Black Box" - совместный секретный проект Главного управления разведки (ГУР) МОУ, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.

Только за последний месяц он нанес оккупантам ущерб более чем на 700 миллионов долларов. Результаты работы "Black Box" можно увидеть на многих объектах окупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и враждебной территории.

В течение апреля-мая 2023 результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и в других целях.

Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Нашими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 3 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.