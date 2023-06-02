Япония сможет поставлять США взрывчатку для производства снарядов для ВСУ

Токио и Вашингтон нашли способ обеспечить поставки взрывчатого вещества из Японии для производства 155-миллиметровых артснарядов, которые будут поставлять в Украину для контрнаступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух должностных лиц.

Экспортные ограничения для продуктов двойного назначения или коммерчески продающего оборудования менее строги, чем для товаров сугубо военного назначения, поэтому Япония сможет поставлять в США "промышленный" тринитротолуол.

По сообщению издания, США хотят привлечь японскую компанию к цепи поставок тринитротолуола для поставки взрывчатого вещества на заводы по производству боеприпасов, принадлежащих армии США, на которых этот материал, в частности, будут использоваться для производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Германия закупила еще 66 БТР для Украины

Федеральное правительство Германии закупило дополнительную военную технику, чтобы поддержать Украину в обороне от российского нападения. В частности, ВСУ получат 66 БТР.

Известно, что с компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) был подписан контракт на 66 военных бронетранспортеров. Новые машины планируется доставить в Украину и использовать в качестве защищенного транспорта пехоты.

Когда БТР отправят в Украину, пока неизвестно.

Федеральное правительство также покупает у FFG 64 гусеничные многоцелевые машины Bandvagn 206 (BV206).

После взрывов из порта оккупированного Бердянска начали бежать суда

Днем 2 июня в порту временно оккупированного Бердянска раздались взрывы, поднялся дым.

"В Бердянске снова расцветает хлопок! Есть попадание по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города. Ждем подробностей и подтверждения Генштаба", - отметили в Бердянской МВА.

По данным телеграмм-канала "Бердянск сегодня", в порт прилетело несколько наблюдавших быстро исчезнувший дым седого цвета. Также в небе была видна полоса дыма.

Фото: местные телеграмм-каналы



Коллаборант Владимир Рогов подтвердил попадание на территорию морского порта ракет. Также был слышен взрыв в селе Осипенко. Он написал о нескольких громких взрывах в городе около 12:00, по предварительным данным, взрывов было три. Также Рогов заявил, что это была "попытка ракетных обстрелов" со стороны ВСУ и якобы сработала ПВО оккупантов.

В телеграмм-каналах сообщили, что из порта Бердянска после взрывов начали бежать суда.

США помогут Украине построить "армию будущего"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что США помогут построить украинскую армию будущего.

По его словам, армия будущего предусматривает "современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, передовые танки и бронетехнику, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку поддержки сил и средств в боевой готовности".

При этом Вашингтон будет поощрять инициативы других стран по прекращению войны, если они соответствуют Уставу ООН.

Однако Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку необходимым условием эффективной дипломатии является то, что Киев способен сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии, подчеркнул Блинкен.

Враг понес потери под Марьинкой

По данным Генштаба ВСУ, на Марьинском направлении этих суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отразили все 8 атак. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 ранеными. К тому же, были уничтожены две единицы вражеской автомобильной техники.

Авиация сил обороны в сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два по зенитно-ракетным комплексам противника.

За эти сутки нашими защитники уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136"

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, два состава боеприпасов, две радиоэлектронной станции борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.