Победные новости 463-го дня войны: Пентагон заказал партию Gepard для Украины, а российский добровольческий корпус снова зашел на Белгородщину
Пентагон заключил контракт на партию ЗРК Gepard для Украины, а РДК и Свобода России зашли в Шебекинский район Белгородской области
Оккупанты обустроили санаторий под госпиталь для раненых
"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате этого противник продолжает оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения, – сообщает Генштаб ВСУ. – Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, в котром на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями разной степени тяжести".
Кроме того, враг во временно оккупированном Мелитополе разместил базу военных вместе с техникой прямо на территории Александро-Невского собора.
По данным Генштаба, за сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также два - по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Пентагон заказал партию ЗРК Gepard для Украины
Американская компания Global Military Products получила от Минобороны США контракт более чем на 118 млн долларов на покупку и поставку зенитных самоходных установок Gepard для Украины.
Работы будут производиться в Аммане (Иордания) с ориентировочной датой завершения 30 мая 2024 года.
Фото: открытые источники
В Пентагоне напомнили, что на момент заключения контракта было выделено 118 375 740 долларов США по программе военных продаж за границу (Инициатива оказания помощи Украине в области безопасности) на 2010 финансовый год.
В Харькове возобновил работу один из крупнейших книжных магазинов в Украине
1 июня в Харькове возобновил работу один из крупнейших украинских книжных магазинов, не работавший с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года
"Сегодня мы наконец-то открыли книжный магазин в Харькове на (улице, – ред.) 23 августа. Книжный магазин не работал более года, с 24 февраля 2022 года. Это один из крупнейших (если не самый большой) книжный магазин в Украине. Приглашаю за книгами", – сообщил директор всеукраинской сети книжных магазинов "КнигоЛенд" Игорь Зарудко.
Войско освобождения России увеличивается
Представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский в эфире Еспресо заявил, что добровольцы России продолжают освобождение РФ от путинского режима и 1 июня зашли в Шебекинский район Белгородщины.
"Недавно мы обещали, что освобождение России будет идти дальше, и сейчас в Шебекино на Белгородщине это продолжается. Сначала была попытка в Грайворонском районе, а теперь в Шебекинском. Опять же можем говорить, что это только первые шаги. Однако с каждым разом мы видим, что повышается интенсивность продвижения и увеличивается количество войск освобождения России, которые заходят на территорию РФ. То есть, все идет по плану, Белгород – впереди", – сказал Алексей Барановский.
По его словам, население активно помогает Российскому добровольческому корпусу и легиону "Свобода России". Они посылают данные о перемещении российских вооруженных сил, полиции, благодаря чему удалось накрыть артиллерией весь состав полиции в Шебекино.
"Мы очень благодарны людям за сотрудничество и ждем новых сообщений. Свобода идет, люди это чувствуют и готовятся к этому", – отметил Барановский.
Украина получила боеприпасы для "леопардов" и 66 БТР от Германии
Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
Согласно обновленному перечню помощи на сайте правительства Германии Bundesregierung, за последнюю неделю Германия предоставила Украине: боеприпасы для LEOPARD 1, 19 седельных тягачей 8x8 HX81 и 14 полуприцепов (ранее: 17), 14 гусеничных и дистанций , 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206) и 66 бронетранспортеров.
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