Глава Еврокомиссии выступила за предоставление Украине дальнобойного оружия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2023 призвала предоставить Украине дальнобойное оружие.

"Настоятельная потребность – это военная помощь для поддержки усилий украинских Вооруженных Сил. Вот почему мы предложили закон о производстве боеприпасов – мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства столь необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто может, должны предоставить артиллерийские установки и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности по отношению к силам вторжения", - сказала фон дер Ляйен.

Бойцы 56-й бригады с волонтерами создали "кошмаромобиль" для пехоты

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде показали , как выглядит "кошмаромобиль", практически неуловимый для вражеских дронов. Сегодня одним залпом из "кошмаромобиля" уничтожили скопление техники оккупантов.

Машина создана усилиями бойцов и волонтеров для точечной огневой работы и поддержки действий пехоты.

Фото: 56-я отдельная мотопехотная мариупольская бригада

"Война мобильная, и кто быстрее будет реагировать на нужды боя, получает преимущество, – объясняет командир бригады. – Мы теперь имеем инструмент, чтобы кошмарить врага на новом уровне: на расстоянии, внезапно и больно. "Кошмаромобиль" чрезвычайно подвижный и компактный, почти неуловимый для вражеских дронов, а при наличии точных разведанных способен наносить эффективный ракетный удар по живой силе и технике противника. Это не большая и мощная система залпового огня, однако такие малые машины не дают врагу ни на мгновение расслабиться, ударяя в места, где захватчики этого никак не ждут".

ВСУ уничтожили два разведывательных БПЛА врага и две станции РЭБ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

"Наши защитники уничтожили два вражеских разведывательных БПЛА, – сообщили в Генштабе ВСУ. – Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы".

Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигации

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов сообщил , что компании удалось договориться о реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в 2022/2026 годах.

"Сегодня во время встречи выложили инвесторам подробные предложения по реструктуризации, одобренные правлением и наблюдательным советом компании, – сообщил Чернышов на своей странице в Facebook. – Реструктуризация должна завершиться до конца июля 2023 года.

Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми обладателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний".

В дальнейшем соответствующие предложения подлежат одобрению Кабинетом Министров Украины как акционером "Группы Нафтогаз".

Напомним, в июле 2022 года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям Нафтогаза, хотя компания имела на счетах средства на выплату процентов по облигациям.

В Украину поступило $1,25 млрд от США

В государственный бюджет Украины поступили6

грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США, сообщает Министерство финансов Украины.

"Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации Украины и отчетности по использованию донорских средств, предоставленных партнерами", – отметил министр финансов Украины Sergii Marchenko.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда оказывающих медицинские услуги по программе медицинских гарантий и прочее.

В целом с начала года Украина получила уже 6 млрд долларов США грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.