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Обзор

Победные новости 462 дня войны: военные создали неуловимый для дронов "кошмаромобиль", а Урсула фон дер Ляйен призвала дать Украине дальнобойное оружие

Зиновия Воронович
31 мая, 2023 среда
20:00
Победа Украины

Бойцы 56-й бригады создали "кошмаромобиль" для пехоты, почти неуловимый для вражеских дронов, а Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине дальнобойное оружие всех, кто его имеет

Глава Еврокомиссии выступила за предоставление Украине дальнобойного оружия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2023 призвала предоставить Украине дальнобойное оружие.

"Настоятельная потребность – это военная помощь для поддержки усилий украинских Вооруженных Сил. Вот почему мы предложили закон о производстве боеприпасов – мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства столь необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. А те, кто может, должны предоставить артиллерийские установки и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности по отношению к силам вторжения", - сказала фон дер Ляйен.

Бойцы 56-й бригады с волонтерами создали "кошмаромобиль" для пехоты

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде показали , как выглядит "кошмаромобиль", практически неуловимый для вражеских дронов. Сегодня одним залпом из "кошмаромобиля" уничтожили скопление техники оккупантов.

Машина создана усилиями бойцов и волонтеров для точечной огневой работы и поддержки действий пехоты.

кошмаромобіль 56-ї бригади

Фото: 56-я отдельная мотопехотная мариупольская бригада

"Война мобильная, и кто быстрее будет реагировать на нужды боя, получает преимущество, – объясняет командир бригады. – Мы теперь имеем инструмент, чтобы кошмарить врага на новом уровне: на расстоянии, внезапно и больно. "Кошмаромобиль" чрезвычайно подвижный и компактный, почти неуловимый для вражеских дронов, а при наличии точных разведанных способен наносить эффективный ракетный удар по живой силе и технике противника. Это не большая и мощная система залпового огня, однако такие малые машины не дают врагу ни на мгновение расслабиться, ударяя в места, где захватчики этого никак не ждут".

ВСУ уничтожили два разведывательных БПЛА врага и две станции РЭБ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

"Наши защитники уничтожили два вражеских разведывательных БПЛА, – сообщили в Генштабе ВСУ. – Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, артиллерийское подразделение на огневой позиции, два склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы".

Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигации

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов сообщил , что компании удалось договориться о реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в 2022/2026 годах.

"Сегодня во время встречи выложили инвесторам подробные предложения по реструктуризации, одобренные правлением и наблюдательным советом компании, – сообщил Чернышов на своей странице в Facebook. – Реструктуризация должна завершиться до конца июля 2023 года.

Важно, что нам удалось в тесном диалоге со всеми обладателями еврооблигаций найти самые оптимальные решения как для инвесторов, так и для нашей группы компаний".

В дальнейшем соответствующие предложения подлежат одобрению Кабинетом Министров Украины как акционером "Группы Нафтогаз".

Напомним, в июле 2022 года правительство пошло на дефолт по еврооблигациям Нафтогаза, хотя компания имела на счетах средства на выплату процентов по облигациям.

В Украину поступило $1,25 млрд от США

В государственный бюджет Украины поступили6

грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов США, сообщает Министерство финансов Украины.

"Грантовая поддержка от Соединенных Штатов в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine является важной частью обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации Украины и отчетности по использованию донорских средств, предоставленных партнерами", – отметил министр финансов Украины Sergii Marchenko.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда оказывающих медицинские услуги по программе медицинских гарантий и прочее.

В целом с начала года Украина получила уже 6 млрд долларов США грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.

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