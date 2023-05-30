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Обзор

Победные новости 461-го дня войны: британский производитель оружия откроет офис в Украине, Москву атаковали беспилотники, а ВСУ уничтожили 4 артподразделения врага

Зиновия Воронович
30 мая, 2023 вторник
20:00
Победа Украины

30 мая Москва подверглась атаке беспилотников, один из крупнейших производителей оружия в мире откроет офис в Киеве, а ВСУ уничтожили 4 артподразделения врага

В Украине открывает офис один из крупнейших производителей оружия в мире

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями британской оборонной компании BAE Systems - исполнительным директором Чарльзом Вудберном, управляющим директором Геби Костиган и директором по сотрудничеству с Украиной Кристианом Сиаром. Они обсудили локализацию производства в Украине.

"Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании, – сообщил Владимир Зеленский. – Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас".

Москва подверглась атаке беспилотников

Утром 30 мая элитный район Москвы подвергся атаке беспилотников. И хотя серьезные разрушения беспилотники не нанесли, этот удар имел военный и информационный эффект, считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"История этого удара по Москве, точнее по Рублевке, где расположены элитные дома российских власть имущих, имеет военный и информационный эффект. Над Москвой выключили GPS-покрытие, чтобы эти беспилотники не могли ориентироваться, но это не совсем влияет на эффективность работы этих дронов. Ситуация говорит о том, что эффективность системы РЭБ незначительна, как и эффективность системы ПВО на всей протяженности до Москвы. Это стратегия, которая, вероятно, реализуется украинской стороной в ответ на удары "шахедами" по Киеву", - сказал он в эфире "Еспресо".

ВСУ уничтожили четыре артподразделения врага

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

ЗСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, четыре склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Украина сможет получить новый транш МВФ

Украина и МВФ заключили соглашение на уровне персонала по пересмотру 4-летней программы сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это результат переговоров, которые происходили последнюю неделю в Вене. Представители Фонда высоко оценили результаты работы Украины по выполнению ряда мероприятий и соблюдению показателей эффективности, а также отметили устойчивость украинской экономики и перспективы восстановления в 2023 году", - сообщил он.

В ближайшее время соглашение должно быть утверждено Советом исполнительных директоров МВФ.

Документ открывает путь к получению Украиной следующего транша в размере около 900 млн долларов.

В то же время в МВФ сообщили, что все количественные критерии эффективности на конец апреля и структурные контрольные показатели до конца мая Украина выполнила, что позволяет выплатить 900 млн долларов.

Италия готовит новый пакет военной помощи в Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине, который, вероятно, будет включать некоторые элементы системы ПВО.

Крозетто обсудил вопросы военной помощи Украине во время слушаний в парламентском комитете по контролю за спецслужбами. При этом содержание его выступления – как и то, какое оружие Киев получит от Рима, – засекречено.

По данным итальянских СМИ, в новый пакет военной помощи Украине – уже седьмой по счету – может войти ЗРК SAMP-T и другие системы противовоздушной обороны. Договоренность о передаче элементов ПВО могла быть достигнута на прошлой неделе во время встречи в формате "Рамштайн", в фокусе которой стояла необходимость укрепления потенциала противовоздушной обороны страны, подвергавшейся интенсивным ударам с воздуха.

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