20-летний нацгвардеец в темноте сбил вражескую ракету из "Иглы"

Ночью 29 мая 20-летний нацгвардеец смог сбить одну из ракет, которую враг выпустил по Киеву из ПЗРК "Игла-1".

Как рассказали в Национальной гвардии Украины, гвардиец с позывным Покемоном служит в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады "Буревой". Воздушную цель он сбил в 3:20.

"На этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни", – поделился впечатлениями Покемона.

Это не первая ракета, которую сбил Покемон. 9 мая этого года он также сумел попасть во вражескую ракету.

Дания выделит еще $2,6 млрд на военную помощь Украине

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен объявила об увеличении расходов на военную помощь Украине. В этом году правительство выделит 7,5 млрд датских крон, а в следующем году – еще 10,4 млрд. Это примерно $2,6 млрд.

"Именно сейчас украинцам нужно наше оружие и наша поддержка, поэтому это срочно. Но ничего не указывает на то, что следующий год будет годом мира, поэтому мы уже выделяем более десяти миллиардов в 2024 году", – подчеркнула премьер.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по живой силе и технике РФ

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, сообщает Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, три средства противовоздушной обороны и еще три важные цели противника.

Фото: Генштаб ВСУ

Под Мариуполем уничтожен санаторий "Ялта", где могло быть более 600 оккупантов

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в населенном пункте Юрьевка произошел "хлопок", в результате которого 100 оккупантов погибли, еще четыре сотни госпитализировали.

Андрющенко рассказал, что попадание произошло в бывший оздоровительный комплекс "Ялта" и отметил, что там могло находиться до 650 россиян. По данным сопротивления, которые приводит советник мэра, вчера в комплекс привезли 4 автобуса с живой силой врага.

"Попадание в бывший ОК "Ялта", разрушен 5-ти этажный корпус. За проектом в этом здании с комфортом размещалось 120 отдыхающих. Если перерабатывать на казармы, в комнате можно размещать около 4-5 человек. То есть, вместимость помещения как казарм – ориентировочно к 650 извергов. По информации от Мариупольского Сопротивления, вчера туда завезли 4 автобуса на тот момент еще живой силы", – говорится в сообщении.

Кроме того, была уничтожена станция связи и РЭС оккупантов.

США выделили $2 млн на гранты для украинского бизнеса

Проект USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу, направленную на поддержку участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях, объемом финансирования в $2 млн. В рамках программы предусмотрено предоставление около 30 грантов на сумму от $35 тыс. до $90 тыс.

"С начала полномасштабной войны Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" поддержала участие 348 украинских бизнесов по ІТ, креативных индустрий, пищевой и мебельной отраслей в 31 международной торговой миссии в таких странах как США, Великобритания, Франция, Испания, Германия. Предприниматели повысили узнаваемость своих компаний на иностранных рынках, подготовили фундамент для полноценного выхода на иностранные рынки и нашли новых клиентов и партнеров, в следующем году мы планируем поддержать участие МСП в еще 30 мероприятиях. Мы ищем комплексные проекты, которые будут включать треннинги и подготовку к миссиям, разработку аналитических материалов, участие в торговых мероприятиях, проведение постивентов для обмена опытом с другими предпринимателями", – отметила руководитель Программы USAID "Конкурентоспособная экономика" Олеся Залуская.