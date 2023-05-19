Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Победа Украины Победные новости 450-го дня войны: многотысячные потери оккупантов под Бахмутом и поддержка Украины G7
Обзор

Победные новости 450-го дня войны: многотысячные потери оккупантов под Бахмутом и поддержка Украины G7

19 мая, 2023 пятница
19:00
Победа Украины

Министр обороны Резников рассказал о потерях россиян под Бахмутом, а США ужесточили санкции против РФ

G7 на саммите в Японии подтвердила военную и финансовую поддержку Украины

Большая семерка (G7) на саммите в японской Хиросиме подтвердила обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.

DW сообщило, что на саммите принято совместное заявление по Украине.

"Подтверждаем наше обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно", – говорится в документе.

Большая семерка также заявила, что будет противостоять незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне России.

Австралия объявила о новых санкциях против РФ

Австралия 19 мая объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома.

Об этом пишет CNN .

Также ограничениям подверглись крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

Кроме того, санкции наложены на оборонные организации, поддерживающие войну России в Украине, пять российских банков и три физических лица.

Австралия также запретит экспорт всех машин и сопутствующих частей в Россию и на временно оккупированные ею территории.

Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными

"По нашим оценкам, они (россияне, – ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, – ред.) теряют и продолжают это делать", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что украинские военные в Бахмуте делают важное дело: уменьшают наступательную мощь российских войск и не позволяют начать наступление на других участках фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 000 потери россияне понесли лишь на Бахмутском направлении. Имею в виду убитых и раненых вместе", - сказал Резников.

Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную Силам поддержки ВСУ

В Национальном банке Украины 19 мая 2023 состоялась презентация новой оборотной памятной монеты "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины".

Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический - посвящен военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

НБУ випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ

Фото: НБУ

На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом". Аверс монеты идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

США ужесточили санкции против РФ

В пятницу, 19 мая, администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в торговый черный список за поддержку России.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что действия министерства торговли США направлены против поддержки российских военных и расширяют сферу экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В черный список попали 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Новые меры экспортного контроля направлены на нефтегазовые проекты в России и Белоруссии, сообщает министерство.

На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили САУ "Гвоздика", которые были расположены на левобережной Херсонщине и использовались для обстрела правобережья.

Также уничтожены 12 россиян, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и российский склад боеприпасов.

"Враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отминусовали "Орлан-10" на Николаевщине", - пишет ОК.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по врагу

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БПЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 радиоэлектронных станций борьбы противника.

Статьи
Новости
Общество
НБУ
Австралия
военные силы Украины
санкции против России
Война с Россией
Большая семерка
Бахмут
США
помощь Украине
Читайте также:
Сергей Лавров
17 мая, 2023 среда
В МИД РФ пригрозили эскалацией из-за поставок Украине самолетов и дальнобойных ракет
Роман Бессмертный
18 мая, 2023 четверг
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
Кислиця
18 мая, 2023 четверг
Россия собирает Совбез, чтобы обжаловать ущерб Украиной ракет, - постпред в ООН Кислица
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
20:32
F-16
США и союзники планируют дать Украине истребители F-16, - NBC
20:05
OPINION
Морозильник для Украины
19:17
Обновлено
РФ увеличила присутствие в Бахмуте на несколько тысяч человек, - Маляр
19:12
Засыпали переправу: оккупанты соединили остров Джарылгач с материком и обустроили на нем военный полигон
19:11
Россияне обстреляли местность вблизи ЗАЭС, - МАГАТЭ
19:00
Обзор
Ломаченко популяризирует Украину, рекорд Магучих и новые команды в УПЛ: Обзор событий украинского спорта за 13-19 мая
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
18:53
"Почему бы нам просто не подраться этим летом": Фьюри сделал конкретное предложение Усику
18:39
На Харківщині створили ексклюзивну машину для розмінування
В Харьковской области предприниматели, волонтеры и спасатели создали эксклюзивную машину для разминирования
18:37
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Байден на саммите G7 поддержал обучение украинских военных на F-16, - CNN
18:23
Эксклюзив
Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
18:20
В Сумской области в результате атаки российских дронов погибли трое работников облэнерго
18:19
"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
18:08
OPINION
Памяти гетмана Павла Скоропадского
18:03
Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
17:59
Обзор
Новый "Форсаж Х" или старые "Девственницы-самоубийцы": что посмотреть в выходные
17:57
На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами
17:50
Алексей Резников
Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
17:38
НАБУ
НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
17:37
Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
17:26
НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
17:25
В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
17:19
Обновлено
Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
17:15
Эксклюзив
Усиление ВМС Украины – единственная гарантия работы зернового соглашения, - нардеп Клименко
17:15
США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию
17:13
В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов
17:04
Обновлено
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом
17:03
Кабмин
Кабмин одобрил привлечение гранта от МБРР на $1,2 млрд: деньги направят на зарплаты и соцпомощь
17:03
Эксклюзив
Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко
17:01
Анонс
На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским
16:59
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек
16:54
Авиакомпания "Новой почты" совершила свой первый рейс из Латвии в Польшу
16:50
Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными, - Резников
16:50
Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко
16:48
В Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, блокировавших дороги
16:42
В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины
16:33
В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом
16:27
Вагнеровцу и боевику группировки "Шторм" вынесен приговор за атаку Бахмута
16:22
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:19
Greenpeace
Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV