G7 на саммите в Японии подтвердила военную и финансовую поддержку Украины

Большая семерка (G7) на саммите в японской Хиросиме подтвердила обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.

DW сообщило, что на саммите принято совместное заявление по Украине.

"Подтверждаем наше обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько нужно", – говорится в документе.

Большая семерка также заявила, что будет противостоять незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войне России.

Австралия объявила о новых санкциях против РФ

Австралия 19 мая объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома.

Об этом пишет CNN .

Также ограничениям подверглись крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

Кроме того, санкции наложены на оборонные организации, поддерживающие войну России в Украине, пять российских банков и три физических лица.

Австралия также запретит экспорт всех машин и сопутствующих частей в Россию и на временно оккупированные ею территории.

Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными

"По нашим оценкам, они (россияне, – ред.) по батальону в день там (под Бахмутом, – ред.) теряют и продолжают это делать", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что украинские военные в Бахмуте делают важное дело: уменьшают наступательную мощь российских войск и не позволяют начать наступление на других участках фронта.

"Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 000 потери россияне понесли лишь на Бахмутском направлении. Имею в виду убитых и раненых вместе", - сказал Резников.

Нацбанк презентовал памятную монету, посвященную Силам поддержки ВСУ

В Национальном банке Украины 19 мая 2023 состоялась презентация новой оборотной памятной монеты "Силы поддержки Вооруженных Сил Украины".

Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время ее реверс тематический - посвящен военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Фото: НБУ

США ужесточили санкции против РФ

На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом". Аверс монеты идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

В пятницу, 19 мая, администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в торговый черный список за поддержку России.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что действия министерства торговли США направлены против поддержки российских военных и расширяют сферу экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В черный список попали 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Новые меры экспортного контроля направлены на нефтегазовые проекты в России и Белоруссии, сообщает министерство.

На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили САУ "Гвоздика", которые были расположены на левобережной Херсонщине и использовались для обстрела правобережья.

Также уничтожены 12 россиян, крупнокалиберная гаубица "Мста-Б", комплекс наблюдения "Муром-М" и российский склад боеприпасов.

"Враг активизирует воздушную разведку на Николаевском направлении. Несколько дней подряд мы уничтожаем беспилотных шпионов и за прошедшие сутки также отминусовали "Орлан-10" на Николаевщине", - пишет ОК.

Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по врагу

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БПЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 радиоэлектронных станций борьбы противника.