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Обзор

Победные новости 449-го дня войны: продвижение ВСУ на флангах Бахмута и еще больше ПВО для Украины

18 мая, 2023 четверг
19:00
Победа Украины

Мировые звезды одели вышиванки, бойцы СБУ косят окупантов с дронов, а тем временем ВСУ успешно продвигаются возле Бахмута

ВСУ за сутки продвинулись на 1700 метров на флангах Бахмута

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что сейчас нет преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за эти сутки от 150 до 1700 метров удалось пройти", - сказал Череватый.

Он отметил, что Бахмут до сих пор является эпицентром боевых действий. В сутки на Бахмутском направлении оккупанты 77 раз нанесли удары артиллерией и 6 - авиацией.

Стефанчук анонсировал больше ПВО NASAMS для Украины

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе своего визита в Норвегию сообщил, что Украина получит еще больше систем ПВО NASAMS.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Отмечено, что Стефанчук посетил предприятие в Норвегии, где производится ПВО NASAMS.

"Посетил сегодня предприятие, где производят, в частности, ПВО NASAMS. Они есть в Украине и нам нужно больше. И их будет больше!!! Скоро! Совсем скоро!", - написал Стефанчук.

Лидер Imagine Dragons, Кэтрин Винник и Барбра Стрейзанд надели вышиванки

За донат на восстановление школы в Киевской области можно выиграть уникальную вышиванку, созданную брендом ETNODIM специально для звездных послов платформы UNITED24

Об этом сообщается на сайте UNITED24.

Бренд ETNODIM создал специальные вышиванки для послов фандрейзинговой платформы. Каждая из 13 сорочек существует в двух экземплярах: одна для знаменитости, которая поддерживает UNITED24, а вторая – для розыгрыша в специальном проекте.

Второй экземпляр каждой вышиванки UNITED24 разыграет среди тех, кто пожертвует на восстановление лицея в селе Бузова Киевской области. Минимальный размер доната – $24.

Основой сорочки были узоры разных регионов Украины, дополненные элементами, связанными с каждым послом.

Бойцы СБУ за сутки уничтожили дронами 11 единиц российской техники

Об этом сообщают в СБУ.

Операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками.

За сутки уничтожили:

▪️ САУ "МСТА-С"
▪️ танк
▪️ БМП-3
▪️ противотанковая пушка МТ-12 "Рапира"
▪️ РЕБ
▪️ 6 единиц транспортной техники
▪️ 15 захватчиков

Украинская авиация нанесла 6 ударов по врагу

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника

За эти сутки нашими защитниками были уничтожены 21 крылатая ракета и 7 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.

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