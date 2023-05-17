Украина получит кредиты до $8 млрд от Южной Кореи

Денежные средства будут привлечены на долгосрочный период под минимальные проценты: срок кредита может составлять до 40 лет под 0,15% годовых с отсрочкой возврата тела кредита на 10 лет.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Свириденко отметила, что Украина сможет использовать корейские мощности и опыт восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов.

Украинец Артем Иванов стал чемпионом мира по шашкам-100 в блиц-игре

Иванофранковец Артем Иванов получил первое место на чемпионате мира по шашкам-100 в блиц-игре.

Об этом сообщили в департаменте молодежной политики и спорта Ивано-Франковского горсовета.

В финале Артем Иванов обыграл многократного чемпиона мира Александра Шварцмана, представлявшего Израиль. Игра завершилась со счётом 5:3.

В заключении:

1 место – Артем Иванов (Украина)

2 место – Александр Шварцман (Израиль)

3 место – Алексей Домчев (Литва).

Польша передала Украине почти все "миги"

Польша передала Украине почти все свои советские истребители МиГ-29, но не готова отдать даже часть современных самолетов F-16, ведь их мало.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на саммите в Рейкьявике.

Дуда отметил, что Польша пожертвовала Украине "много оружия на миллиарды долларов".

"Именно мы передали беспрецедентные для ЕС объемы вооружений, мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила у нас с самого начала конфликта", - сказал президент Польши.

Потери России в Украине превысили 200 тысяч военных

По данным на утро среды, 17 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 610 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200 590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

Парламент Эстонии поддержал членство Украины в НАТО

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО, за это проголосовали 92 депутата из 101.



"Рийгикогу считает, что необходимо воспользоваться возможностью Вильнюсского саммита НАТО, чтобы сформулировать конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины в НАТО; предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу", – говорится в заявлении.



Эстонские законодатели отмечают, что победа Украины над Российской Федерацией, которая ведет захватническую войну, и последующее вступление Украины в НАТО является "единственным путем обеспечения основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности демократических стран Европы".