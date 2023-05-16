Оккупанты в Бахмуте деморализованы из-за уничтожения их полковников

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что уничтожение полковников РФ деморализовало армию противника

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Потеря полковников на поле боя - это маркер катастрофической ситуации российской армии на Бахмутском направлении. До недавнего времени монополистом в Бахмуте был Пригожин со своей преступной группировкой. Пригожин вообще угрожал всю Донетчину захватить. Огромные потери на Бахмутском направлении заставили Пригожина привлечь регулярные войска России, воздушно-десантные и мотострелковые подразделения оккупанта. Но они не были готовы к боевым действиям", - подчеркнул Череватый.

Кроме того, Силам обороны удалось отрезать основные пути поставки боеприпасов оккупантам.

Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко в эфире "Еспресо".

"В жесточайших боях, которые идут в эти минуты, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в самом городе и в некоторых местах улучшить свое положение, то есть выбить противника с занимаемых позиций. И, что очень важно, на подступах к городу удалось разжать тиски, полностью разрушив намерения противника, отрезать основные пути сообщения и снабжения самого города боеприпасами, резервами живой силы, всего, что необходимо для обороны", - сказал он.

ВСУ освободили 20 кв. км пригород Бахмута

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские воины на севере и юге пригородов Бахмута уже освободили около 20 квадратных километров.

"Информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мероприятий оборонной операции и не вырывать из контекста событий. К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригород Бахмута около 20 квадратных километров", - написала заместитель министра обороны Украины.

На Буковине запретили деятельность религиозных организаций, имеющих связь с РФ

Депутаты Черновицкого облсовета поддержали решение о запрете на территории области религиозных организаций относительно которых доказана каноническая связь с Россией.

"Своим решением депутаты призывают Верховную Раду Украины вне очереди рассмотреть и принять закон "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (проект № 8221 от 23.11.2022 г.) и пересмотреть законность функционирования религиозных организаций (объединений), которые имеют доказанную церковно-каноническую связь со страной-агрессором", - говорится в сообщении.

Украина официально стала участницей Центра НАТО по киберобороне

На территории штаб-квартиры органа в Эстонии подняли наш государственный флаг.

Украина официально стала участником Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE). Возле штаб-квартиры органа в столице Эстонии, городе Таллинне, теперь развевается украинский флаг.

Подсанкционному олигарху Фуксу объявили подозрение

Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями и систематическом уклонении от уплаты налогов

Об этом сообщает СБУ.

"Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур. В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхдоходы и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству составляет почти 100 млн грн", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Авиация Украины нанесла 13 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БпЛА “Shahed” и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 состава боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.