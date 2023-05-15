СБУ сообщила о подозрении Фирташу

Об этом сообщили в СБУ.

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины и сообщила о подозрении Фирташу и топ-менеджменту его компаний.

Как свидетельствуют материалы следствия, должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предусматривались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег простых украинцев, оплачивавших коммунальные платежи.

Силы обороны таврического направления обезвредили более роты оккупантов и 31 единицу вооружения

Об этом говорится в сообщении командования.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее", - рассказал генерал Александр Тарнавский.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили более роты, уничтожена и повреждена 31 единица вооружения и военной техники противника, а именно два танка, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БПЛА "Орлан-10", БПЛА Zala, БПЛА Supercum, РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", зенитный ракетный комплекс "Тор".

Великобритания объявила о передаче Украине сотен ударных дронов

Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита Владимира Зеленского в Лондон объявил о передаче Украине ударных беспилотников большой дальности

Об этом сообщает The Telegraph .

Новый пакет военной помощи будет содержать сотни ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км. На Даунинг-стрит заявили, что это оружие "будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".

Вдобавок к объявленному пакету Великобритания передаст Украине сотни ракет дальнего радиуса действия.

В центре временно оккупированного Луганска раздался взрыв, ранен главарь "МВД ЛНР" Корнет

Российская оккупационная администрация заявила о взрыве в центре временно оккупированного Луганска.

Псевдоорганы заявили о покушении на предводителя "МВД ЛНР" Игоря Корнета. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило о том, что представитель оккупационной администрации ранен.

По состоянию на 16:30 глава российской оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник заявил о семи пострадавших. По его словам, Корнет и еще трое якобы в тяжелом состоянии.

Работы украинских художников представили на платформе Google Arts & Culture

Всемирная платформа Google Arts & Culture запустила проект, посвященный сохранению украинского искусства – виртуальную галерею "Украина рядом".

На сайте можно ознакомиться с картинами украинских классиков, современных художников, а также больше узнать о художницах. Галерея отмечает, что многие из представленных работ не являются частями постоянных выставок физических музеев, поэтому Google Arts & Culture – единственная возможность увидеть их.

Подробнее с произведениями можно познакомиться по ссылке .

Украинская авиация нанесла 7 ударов по врагу

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов оккупантов.