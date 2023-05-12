Победные новости 443-го дня войны: ВСУ улучшили позиции в трех направлениях на Луганщине, а оккупанты готовят линии обороны в Крыму
ВСУ улучшили позиции на трех направлениях в Луганской области, а крымские партизаны сообщают, что оккупанты строят линии обороны в Крыму
ВСУ улучшили свои позиции на Луганщине
Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ удалось значительно улучшить свои позиции на Купянско-Сватовском, Креминском и Белогоровском направлениях.
"По всем трем направлениям – Купянско-Сватовскому, Креминскому и Белогоровскому существенно улучшились позиции ВСУ. Пока рано говорить о контрнаступлении, но нашим Силам обороны удалось укрепить свои позиции, закрепиться и улучшить те позиции, которые в последние месяцы были потеряны или перегружены. Сейчас ВСУ крепко держат позиции на всех трех направлениях", – говорит он.
В четверг, 11 мая, Украина получила от Всемирного банка 132 млн долларов финансирования в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство".
За два месяца ни одна ракета не достигла цели над Киевом
За более чем 2 месяца ни одна ракета или беспилотник, выпущенные российской оккупационной армией, не достигли цели в Киеве. Об этом заявили в Минобороны Украины.
"Уже более двух месяцев стражи киевского неба работают безупречно – ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", – заявили в Минобороны.
По данным Минобороны, с 24 февраля 2022 года в Киеве сработало 740 воздушных тревог. В общей сложности тревоги продолжались 851 час 38 минут.
ВСУ уничтожили станцию РЭБ и три артподразделения врага
По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Фото: Генштаб ВСУ
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Укроборонпром и немецкий Rheinmetal будут совместно ремонтировать и производить танки
Укроборонпром с немецким концерном Rheinmetall создали совместное предприятие. Оно будет заниматься обслуживанием и ремонтом танков, а в будущем – и их производством. Об этом сообщило издание Handelsblatt.
Украина получит выгоду от такого сотрудничества в виде комплексной передачи технологий и поставки военного оборудования из Германии. Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею.
По данным Handelsblatt, концерн также ожидает в ближайшие дни подписать контракты по поводу еще двух совместных предприятий — для боеприпасов и противовоздушной обороны.
Справка: Rheinmetal – немецкий оборонный концерн, производящий, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000.
Оккупанты готовят линии обороны в Крыму
В Крыму продолжают строительство линии обороны. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".
Крымские партизаны сообщают о строительстве линий обороны в Красноперекопском, Джанкое и Межводном.
"Недавно мы проникли в село Молочное возле Евпатории. Мы оценили степень готовности окупантов к отражению возможного десанта с моря. Мы заметили как организованная оборона, где размещены огневые точки и где пробелы в их обороне. Рашисты готовятся к новой Нормандии, а получат новый Херсон" , – сообщает "АТЕШ".
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