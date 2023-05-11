Великобритания передаст Украине ракеты большой дальности

Великобритания подтвердила передачу Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow. Они дадут ВСУ новый ударный потенциал в преддверии контрнаступления, сообщает BBC.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией. Обычно ее запускают с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км, или 155 миль, она лишь немного уступает 185-мильной американской армейской системе класса "земля-земля" (ATACMS).

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых, предположил, что первой целью для Storm Shadow может быть, например, Крымский мост.

"Памятуя, что эта ракета может преодолевать вражескую ПВО, шансов у Керченского моста не очень много, как и у других объектов окупантов, которые они используют для агрессии против Украины", – сказал Рябых.

Несмотря на войну, НБУ существенно улучшил экономический прогноз на 2023 год.

Национальный банк Украины в рамках ежеквартального прогнозного цикла обнародовал новый макроэкономический прогноз. Как и предполагалось ранее, центральный банк существенно улучшил прогноз по экономическому росту уже в этом году с 0.3% до 2%. Об этом сообщает профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Главными факторами такого пересмотра были определены устойчивость энергосистемы и значительные фискальные стимулы для экономики (благодаря росту объемов ожидаемой международной помощи). В то же время был пересмотрен прогноз роста инфляции в 2023 г. с почти 18,7% до 14,8% в годовом измерении. Подобная динамика создает необходимые условия для смягчения монетарной политики в краткосрочной перспективе. Цикл смягчения монетарной политики может начаться на полгода быстрее, чем это прогнозировалось ранее.

ВСУ за сутки ликвидировали 5 артиллерийских подразделений врага

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, за эти сутки, наши защитники уничтожили 7 враждебных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

ВСУ получили бронемашины Cobra II от Турции

Украинская армия получила от Турции бронемашины Cobra II компании Otokar. Об этом сообщает издание Милитарный со ссылкой на кадры с передвижением этой бронетехники, обнародованные в соцсетях.

По данным издания, пока публичной информации о том, что Минобороны Украины заказало турецкую военную технику, нет. Известно лишь о турецком бронированном автомобиле Kirpi, уже стоящем на вооружении украинской армии.

На обнародованном видео видно, как по грунтовой дороге едут три бронемашины Cobra II, на двух из которых – украинский флаг.

В ЕС нашли способ законно направить замороженные росактивы на восстановление Украины

Европейская комиссия подтвердила, что разработала юридически приемлемые варианты использования активов России – как частных, так и государственных – для восстановления Украины. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Кристиан Виганд.

По словам Виганда, по состоянию на данный момент на территории Европейского Союза заморожены активы находящихся под санкциями ЕС российских физических и юридических лиц на сумму около 24,1 миллиарда евро. Санкции не предусматривают конфискацию этих активов, поскольку это нарушает законодательство.

"Но мы вынесли предложение криминализировать нарушение ограничительных мер ЕС, и соответствующие обсуждения с другими институтами ЕС уже достигли значительного прогресса. Это позволит в случае уклонения от санкций конфисковать эти активы, что позволит это сделать в соответствии с законом, в этом случае – уголовного права" , – объяснил представитель Еврокомиссии.